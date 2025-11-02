80 ezer forintért toboroz Karácsony Gergely szavazatszámlálókat Budapestre

„Hogy a demokrácia macerás dolog, azt kár lenne tagadni az elmúlt napok vitái után” – írja Karácsony Gergely Facebook-posztjában, melyben szavazatszámlálókat toboroz a 2026-os országgyűlési választásokra. A „demokrácia védelme érdekében” szeretné, ha minél többen jelentkeznének szavazatszámlálónak. A jelentkezők nem pártokhoz vagy jelöltekhez kötődnek majd, hanem a fővárosi önkormányzat delegálja őket, és feladatuk a szavazás törvényes lebonyolításának biztosítása, írja a főpolgármester.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A tájékoztató oldalról kiderül, hogy választójoggal rendelkező, budapesti lakosok jelentkezhetnek. A leendő szavazatszámlálóknak részt kell venniük egy képzésen, a szavazás napján pedig a szavazófülkék nyitásától a szavazatszámlálás végéig jelen kell lenni, feladat a szavazás rendjének őrzése, döntés vitás kérdésekben, a szavazatok megszámlálása és a jegyzőkönyv aláírása. Cserébe legalább bruttó 80 ezer forintos díjazást, étkezést a szavazás napjára, másnapra pedig munkaszüneti napot kapnak a szavazatszámlálók.