Az amerikai kormány nigériai katonai beavatkozást készít elő

Az amerikai hadügyminisztérium előkészületeket tesz katonai beavatkozásra Nigériában az afrikai ország keresztény közösségének védelmében – erősítette meg Pete Hegseth hadügyminiszter.

Hegseth azt írta, hogy „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat elkövetik”.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Donald Trump elnök szombaton saját közösségi oldalán jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában, amelyet „kegyvesztett országnak” nevezett. Ez lehetővé teszi szankciók kiszabását a nyugat-afrikai országgal szemben. Az elnök egyben kilátásba helyezte, hogy ha a nyugat-afrikai ország nem tesz intézkedéseket a keresztények elleni erőszak megfékezésére, akkor „az Egyesült Államok azonnal leállít minden Nigériába irányuló segélyt és egyéb segítségnyújtást”. „A kereszténységet egzisztenciális fenyegetés éri Nigériában. Keresztények ezreit gyilkolják meg, radikális iszlamisták a felelősek ezért a tömegmészárlásért” – írta Trump. A nigériai kormány tagadja, hogy az országban előforduló erőszakos cselekmények kizárólag a keresztény közösséget céloznák.

Az elnök ugyanakkor egy pénteki nyilatkozatában tagadta, hogy Venezuela ellen katonai beavatkozásra készülne az országba irányuló kábítószer-csempészet megállítása érdekében. Az amerikai haderő az elmúlt két hónapban rendszeresen hajt végre tengeri csapásokat nemzetközi vizeken, feltételezett kábítószercsempész hajók ellen, amelyek többsége Venezuelából fut ki. Összesen már 15 ilyen katonai műveletet hajtottak végre, a legutóbbit szombaton. Az amerikai kormány azt is közölte, hogy a csapásokban mintegy 65 feltételezett kábítószer-kereskedővel végzett.

Nigéria üdvözli az iszlamista lázadókkal szembeni amerikai katonai segítségnyújtást, mindaddig, míg tiszteletben tartják területi épségét - jelentette ki Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója vasárnap. (MTI)