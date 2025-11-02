Belga védelmi miniszter: Helikopterrel üldözték az azonosítatlan drónt a belga katonai bázis fölött

A kép illusztráció. Fotó: Robin Utrecht/ANP via AFP

Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak a belga hatóságok.

A gyanús drónok a Kleine-Brogel légibázis felett repültek el, az ország északkeleti részén.

Szombaton „nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról”

– írta Theo Francken védelmi miniszter az X-en. Eszerint három nagyobb típusú és nagyobb magasságban haladó drónról szóltak a bejelentések.

„A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették” szem elől. Katonai létesítmények felett mindenhol a világon szigorúan tilos drónokat reptetni.

Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett, Hollandia felől Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora.

Szombat éjjel pedig az antwerpeni repülőtér felett láttak azonosítatlan drónokat elrepülni. (via Spiegel, MTI)