Célfotó döntött a New York Marathon férfi versenyében

A férfiaknál a kenyai Benson Kipruto célfotóval 2:08.09-es idővel győzött, míg honfitársa Hellen Obiri 2:19.51-es pályarekorddal nyerte a női versenyt vasárnap a New York Marathonon.

Kipruto az utolsó 50 méteren teljes sebességgel futott, hogy visszatartsa Alexander Mutiso késői támadását, és 42 km után célfotóval, 0,16 másodperccel előzte meg honfitársát, míg a 2021-es győztes szintén kenyai Albert Korir harmadik lett (2:08.57).

A kenyai Benson Kipruto és Alexander Mutiso a New York Marathonon 2025 november 2-án Fotó: ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP

A 2025. szeptemberi világbajnokság volt egyébként az első olyan nagyobb maratonverseny, melyen célfotó döntött a győztesről.

A nőknél is a kelet-afrikai ország versenyzői végeztek az első három helyen. A párizsi olimpián bronzérmes Obiri, aki 2023-ban nyert, vállvetve futott a második helyen végző Sharon Lokedivel (2:20.07), majd az utolsó kanyar előtt elhúzott, és megdöntötte Margaret Okayo 22 éves pályacsúcsát (2:22.31), a tavalyi győztes Sheila Chepkirui (2:20.24) harmadik lett. (MTI)