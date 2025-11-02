Dohánygyár#6: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak

Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam? A Dohánygyár legújabb adásában Székely Saroltával és Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságíróival jó sokat beszélünk fiktív cukrokról, megemlékezünk az Utolsó vacsoráról, és még az is kiderül, hogy mi az a fordított áfa, és mire jó.

Bővebben:

00:00 - János fellapozza negyedévenként a NAV feketelistáját. Jó dolgok szoktak kiesni belőle. Például a rejtélyes lengyel férfi, aki Magyarországra jött, és egy év alatt kilapátolt innen 1,9 milliárd forintot.

02:09 - Beszéljünk kicsit az áfabevételekről.

06:26 - Sokan csípik le a kifli csücskét? Hogyan tudja ezt megakadályozni az állam?

09:06 - Hogy épül ki egy olyan céghálózat, ami milliárdokat tud kilapátolni a rendszerből? Ismerkedjünk meg a körhintacsalásokkal. Meg az ötdimenziós sakktáblával.

12:59 - Oké, eladtad ugyanazt a cukrot tízszer. Mi van utána?

16:51 - Helló haver, ennek a cukornak itt már nincs helye. Nem ciki ez a NAV-nak?

23:00 - Ismerkedjünk meg a fordított áfával! Lejátsszuk fejben, hogy is megy ez.

28:21 - Ha most minden jobb, eddig miért nem volt így? És miért nincs így mindenhol?

32:53: Nem azért lesz minden jobb, mert több pénz jön be, hanem azért, mert kevesebb megy ki.

Olvasnivalók, időrendben:

Címlapkép: Kiss Bence/444