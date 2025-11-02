Hankó miniszter személyesen járt közben, hogy elvegyék egy palesztinpárti tüntető ösztöndíját

Október közepén az ELTE BTK-n tartott volna előadást Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze. A Szombat beszámolója szerint a történész nem tudta elkezdeni az előadását, mert öt, palesztin kendőt viselő tiltakozó zajongásba kezdett, egyikük angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.

Hankó Balázs kulturális miniszter pár napon belül az eset kivizsgálására szólította fel az ELTE vezetését, mondván „minden provokációt csírájában kell elfojtanunk”. Az ELTE közleménye szerint nyilvános rendezvény volt, amelyen bárki, regisztráció nélkül részt vehetett. De a rektor azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kezdeményezte a rendzavarók mielőbbi felelősségre vonását.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Hankó miniszter most pedig arról posztolt, hogy személyesen kezdeményezte az előadást megzavaró hallgató Stipendium Hungaricum ösztöndíjának visszavonását. „Egyúttal megkértem a Tempus Közalapítványt, hogy valamennyi ösztöndíjszerződésben egyértelműen szerepeljen, hogy aki a magyar nemzet békéjét vagy biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, annak az ösztöndíját azonnali hatállyal visszavonjuk” – írta.

Az esetre Jámbor András országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet, aki szerint a kormány pusztán a neki nem tetsző politikai véleménye miatt rúgta ki a hallgatót az ösztöndíj-programból. „Ez a tett nem a magyarországi zsidóságot védi, hanem tovább élezi a konfliktust” – tette hozzá Jámbor.