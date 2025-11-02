Hazatérés: mi van, ha az apánk mégsem volt egy '56-os hős?

- A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka 2006-os Hazatérés című dokumentumfilmjét.
- A dokumentumfilm egy testvérpár múltfeltáró utazását követi, akik édesapjuk hamvait hozzák vissza Magyarországra, hogy teljesítsék utolsó kívánságát: hazatérni szülőföldjére, ahonnan 1956-ban menekült el az Egyesült Államokba. Az út azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok rájönnek, hogy alig tudnak valamit apjuk forradalmi múltjáról.
- Mi van, ha az apjuk mégsem az volt, akinek mondta magát?
- A film az 1956-os események 50. évfordulóján készült, és a két lány nyomozását mutatja be: archívumokban, interjúkban és emlékfoszlányokban kutatják, mit tett apjuk a forradalom idején. Ahogy közelebb kerülnek az igazsághoz, az apjuk történetének feltárása saját személyes utazásukká is válik – hogy megértsék őt, és azt a múltat, amely az ő életüket is formálta.
Stáb
Rendező: Pigniczky Réka
Alkotótárs: Pigniczky Eszti
Operatőr: Kiss Gergő
Vágó: Hargittai László, HSE
Dramaturg: Pierre-Olivier François
Producer: Pigniczky Réka, Gerő Barnabás
Gyártó: 56Films/Pige Bt.
Zene: Horváth Gáspár
Ének hang: Pigniczky Eszti