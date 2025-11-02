Így emlékeztek Budapesten az újvidéki tragédia évfordulóján azok a magyar fiatalok, akiket kitiltottak Szerbiából

November elsején volt egy éve, hogy leomlott az újvidéki vasútállomás előteteje. A balesetben 16 ember meghalt, tüntetések kezdődtek a felelősök megtalálásáért, amelyek aztán a szerbiai egyetemisták vezetésével kormányellenes megmozdulásokká alakultak át.
Az évforduló estéjén Budapesten is megemlékezett a tragédiáról a szerbiai tüntetésekkel szolidáris magyar fiatalok egy csoportja. Egy nappal korábban még úgy volt, hogy többen közülük Szerbiában csatlakoznak a megemlékezésekhez, de a szerb hatóságok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem engedték be őket az országba.
Budapesten, ahogy valamennyi szerbiai nagyvárosban, a 16 áldozatra 16 perc néma csönddel emlékeztek.
Magyarország nem fejezte ki részvétét az újvidéki tragédia évfordulóján Szerbiának, egyedüliként az EU-ban. A magyar diákok kitiltását a baráti Szerbiából a külügy nem reagálja túl.
A szerbiai helyzetről legutóbb itt írtunk hosszabban.
Az újvidéki megemlékezéshez szerettek volna csatlakozni. Közülük két lányt fehérneműre vetkőztették.
Az évforduló november elsején volt, Szerbiában országszerte tízezrek emlékeztek a halálos áldozatokra.
Még várják a szerb hatóságok bejelentését. Amikor a Fradi-szurkolókat nem engedték be Ausztriába, egyből bekérették a nagykövetet.
„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből.