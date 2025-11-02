Iráni elnök: A nukleáris létesítményeket újjáépítjük, és még jobbak is lesznek mint korábban

„Az épületek és gyárak elpusztítása semmiféle problémát nem jelent számunkra, valamennyit újraépítjük, méghozzá még erősebben”

– mondta Maszúd Peszeskján iráni elnök az iráni Nemzeti Atomenergia Hivatalban tett vasárnapi látogatása során. Az iráni atomlétesítményeket az Egyesült Államok júniusban speciális bombázókkal támadta. Donald Trump amerikai elnök a bombázások után azt mondta, „porig rombolták” a nukleáris létesítményeket, de ezt már akkor több szakértő, köztük a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője is kétségbe vonta. Bővebben itt.

Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Peszeskján amellett, hogy a létesítmények újjáépítéséről beszélt, azt is hangsúlyozta, hogy Iránnak továbbra sem célja atomfegyver létrehozása. A júniusi támadásokat Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta, hogy szerintük Irán atomprogramja nem csak békés célokat szolgál, és ismét közel kerültek ahhoz, hogy képesek legyenek rövid időn belül atombombák létrehozására.

Ezt az iráni vezetés visszautasítja, azt hangsúlyozzák, hogy a képességeket polgári felhasználás (magyarul atomreaktorok létesítése és fűtése) miatt építették ki és építik újjá most.

Mióta Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok kilépett az iráni atomegyezményből, a közel-keleti ország atomprogramja fölött jóformán semmilyen nemzetközi felügyelet nincs. Az egyezmény megújítását célzó tárgyalások eddig mindig zátonyra futottak. (via ORF)