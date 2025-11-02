Késes ámokfutás történt egy vonaton az Egyesült Királyságban, tíz embert szállítottak kórházba

Tíz embert szállítottak kórházba egy késes ámokfutás után Angliában, az Egyesült Királyságban, kilencen közülük életveszélyes állapotban vannak. A támadás a London környéki Huntingdon város közelében történt egy vonaton – derül ki a rendőrség vasárnap hajnali közleményéből. Eszerint halálos áldozatok egyelőre nincsenek.

Fotó a helyszínről. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az indítékról a rendőrség egyelőre nem közölt bővebb információt, de az eljárásba a terrorelhárítás is bekapcsolódott. Két embert vettek eddig őrizetbe.

A vonat, amelyen az eset történt Doncasterből haladt a brit fővárosba. (via Guardian, Sky News)