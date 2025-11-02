Nem az Ocean’s Eleven tagjai rabolták ki a Louvre-t

A párizsi ügyészség szerint nem szervezett bűnözői csoport, hanem helyi, kisstílű elkövetők hajtották végre az októberi, nagy visszhangot kiváltó rablást, amely során történelmi ékszereket vittek el a Louvre-ból mintegy 102 millió dollár értékben. A támadók egy vasárnap délelőtt egy darus kocsit állítottak a múzeumhoz, felmentek a második emeletre, betörték az ablakot, sarokcsiszolóval feltörték a vitrinek üvegét, majd kevesebb mint hét perc alatt robogókkal menekültek el.

A hatóságok szerint a jelenleg őrizetben lévő gyanúsítottak – köztük az egyik feltételezett rabló élettársa – profilja nem felel meg a professzionális, „Ocean’s Eleven”-típusú bűnbandákénak, inkább a párizsi északi peremkerületek, főként Seine‑Saint‑Denis kisstílű bűnözőiről van szó. A nyomozás során több elkövetőt DNS‑ és ujjlenyomat‑nyomok azonosíthattak, ketten részben beismerték érintettségüket; egyiküket akkor fogták el, amikor Algériába próbált repülni, a másik már korábban is volt felügyelet alatt lopás miatt.

A francia sajtó szerint a rablók több hibát is elkövettek: menekülés közben elejtették a legértékesebb darabot, Eugénia császárné smaragd‑ és gyémántkoronáját, eszközöket hagytak a helyszínen, és nem tudták felgyújtani a darus kocsit sem, így a hatóságok egy sor bizonyítékot találtak.

Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

Október 29‑én újabb két gyanúsítottat – egy 37 éves férfit és egy 38 éves nőt – vettek őrizetbe és vádemelés is történt, ők tagadják a részvételt; három további, velük együtt elfogott személyt bizonyíték hiányában szabadon engedtek.

Noha a hatóságok úgy vélik, hogy a négyfős végrehajtó csoportból legalább egy elkövető továbbra is szökésben van, azt sem zárják ki, hogy további bűntársak segíthették a rablást. A történelmi értékű ékszerek még nincsenek meg. Szakértők attól tartanak, hogy az aranyat beolvaszthatják, a drágaköveket újracsiszolhatják. A nyomozás mellett a Louvre biztonsági rendszereinek hiányosságai miatt is vizsgálat indult, miután a rablás gyorsasága és kivitelezése rendszerszintű hiányosságokra világított rá. (Reuters)