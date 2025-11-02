Öt német turistát sodort el lavina az olasz Alpokban, pedig nem volt kifejezett lavinaveszély

Hegyi mentők a baleset közelében. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

Meghalt öt német hegymászó, miután elsodorta őket egy lavina az olasz Alpokban – közölték a helyi hatóságok.

A hegymászók szombaton indultak el, hogy elérjék a Cima Vertana csúcsot Dél-Tirolban, az Ortler-hegységben, Solda falu közelében. A lavina mászás közben zúdult rájuk.

A hó- és jéglavina két különálló kötélcsapat tagjait sodorta el:

Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap.

A Spiegel arról ír, hogy a baleset napján nem állt fenn különösen nagy lavinaveszély a hegynek ezen a szakaszán. Két másik hegymászó sértetlenül megúszta a történteket.

Az Ortler-hegység, amely az olasz Alpok része és a svájci határ közelében található, népszerű célpont a tapasztalt túrázók és hegymászók körében. (via Spiegel, MTI)