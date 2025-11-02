Saját készítésű, kisméretű bombákkal terrorizálta a szomszédját a nagykőrösi férfi

– Oké, mi történt?
– Semmi. Az történt, hogy kimentem, egy palackot fölgyújtottam.
– Aha.
– Egy kis palackot.
– Aha.
(...)
– Ön áll valamilyen pszichiátriai kezelés alatt?
– Álltam...
A fenti beszélgetés egy 41 éves nagykőrösi férfi és egy rendőr között zajlott le még október 23-án, miután a fickó átitatott egy zoknit benzinnel, abba egy kis töltetű, turista gázpalackot rakott, meggyújtotta, és a háza kerítése mellett a földre dobta. A palack felrobbant, a tűz pedig átterjedt a szomszéd telkére is.
Mindeközben a férfi azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját.
Egy nappal korábban, este még a saját háza udvarán vágott a betonhoz egy Molotov-koktélt. Az eset során senki sem sérült meg. Itt lehet megnézni a rendőrség által közzétett videót, amiből az idézet is származik.
A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Közveszélyokozás és zaklatás miatt kell majd felelnie. (via police.hu)