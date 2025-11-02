Újabb tiszás adatszivárgásról ír a Magyar Nemzet

A kormánypárti Magyar Nemzet arról ír, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis, mely kétszázezer ember nevét, e-mailcímét és más adatát tartalmazza. A lap szerint a Tisza szimpatizánsinak adatairól van szó, és az adatbázis a párt Tisza Világ nevű alkalmazásából került ki. Az adatbázist a LeakBase.la nevű oldalra tették ki, ahová hasonló adatszivárgásokból származó információkat szoktak feltenni.
Ennek valódiságáról nem tudtunk meggyőződni, mert a hivatkozott oldal cikkünk írásakor nem volt elérhető. A Magyar Nemzet szerint az adatok valódiságára utal, hogy átfedés van az októberben kiszivárgott, kb. húszezres adatbázissal, és a lap hivatkozik több olyan fórumbejegyzésre és kommentre is, amelyek szerzői azt állítják megtalálták magukat vagy ismerőseiket a listában.
Magyar Péter, a Tisza elnöke közleményben reagált a hírre. Azt írja, a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. Azt ígéri, hétfő reggel ad tájékoztatást az applikáció elleni támadásról, és arról, amit a „jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk”. A jelöltállítás azért kapcsolódik ide, mert a tervek szerint a jelöltekről a végső döntést a párt támogatói hozhatják meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül.
A Tisza egyszer már elhalasztotta a jelöltállítást, az akkori bejelentés szerint éppen november elején kellene indulnia a kiválasztásnak.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.