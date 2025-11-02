Ukrajna újabb Patriot légvédelmi rendszereket kap Németországtól

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Patriot rendszerekkel erősítik Ukrajna légvédelmét, melyeket Németországtól kaptak. Az államfő külön megköszönte Németországnak és Friedrich Merz kancellárnak a támogatást. Zelenszkij szerint a légi csapások jelentik Oroszország egyik legfontosabb eszközét a háborúban, ezért minden egyes új légvédelmi kapacitás közvetlenül közelebb visz a háború befejezéséhez.

Merz és Zelenszkij Berlinben 2025. augusztus 13-án. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Úgy fogalmazott: Moszkva a földi céljai elérésére való képtelenséget „terrortámadásokkal” próbálja ellensúlyozni, ezért kulcsfontosságú az ukrán légvédelem rétegezett, modern eszközökkel való bővítése. Az elnök jelezte, hogy Ukrajna partnereivel együtt olyan megbízható légvédelmi rendszert épít, amely nemcsak Ukrajna, hanem szövetségesei jövőbeli biztonságát is erősíti.