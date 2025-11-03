2,7 milliárd forintnyi áfát felejtettek el befizetni a furfangos luxusautó-importőrök

Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el, derül ki a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának közleményéből.

Amely szerint a pénzügyi nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai „a gépjárműkereskedelem árnyékában” építettek fel. A bűnözők szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

Meglepetés Forrás: NAV

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egy időben. A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur bevetési egység fogta el.

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe az egyébként legálisan folytatott gépjármű-kereskedés mellett javarészt arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot.

Lefoglalás Forrás: NAV

A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.

A nyomozók hat darab, összesen 659 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint 100 pénzügyőr dolgozott.

Forrás: NAV

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak a közlemény szerint.