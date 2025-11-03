A holokausztban meggyilkolt hatmillió zsidó közül ötmilliót azonosítottak

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A holokauszt több mint hatmillió zsidó áldozata közül ötmilliót sikerült név szerint azonosítani, jelentették be izraeli kutatók. A jeruzsálemi Jad Vasem – a Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatósága – szerint ez a mérföldkő hetven évnyi kutatómunka eredménye.

Dani Dayan és James Cleverly korábbi brit belügyminiszter a Jad Vasemben
Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Körülbelül egymillió zsidó áldozat személyazonossága még mindig ismeretlen, a kutatók szerint „sokuké valószínűleg örökre az is marad.” A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás eszközeinek alkalmazásával az intézet szerint újabb 250 ezer nevet lehet majd beazonosítani.

2024 májusában a Jad Vasem bejelentette, hogy saját mesterségesintelligencia-alapú szoftvert fejlesztett ki, ami képes hatalmas dokumentumhalmazok átvizsgálására, hogy azonosítsa azokat az áldozatokat, akiknek neve még hiányzik a hivatalos emlékhelyekről. Ekkor már 4,9 millió személyről sikerült adatokat gyűjteni nyilatkozatok, iratok, filmfelvételek, temetői nyilvántartások és egyéb források feldolgozásával.

Dani Dayan, a Jad Vasem elnöke szerint az ötmillió elért név egy be nem fejezett erkölcsi kötelességre emlékeztet. „Minden név mögött egy élet áll – egy gyermek, aki soha nem nőhetett fel, egy szülő, aki soha nem tért haza, egy hang, amely örökre elnémult” – mondta Dayan. „Morális kötelességünk gondoskodni arról, hogy minden áldozat neve fennmaradjon, és senki se merüljön el az ismeretlenség sötétségében.” (Reuters)

külföld Dani Dayan zsidó áldozatok gépi tanulás holokauszt Izrael jad vasem mesterséges intelligencia james cleverly