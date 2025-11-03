A piac a Tiszára tesz, most ez is erősítheti a forintot

A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen. A szakértő szerint már a mostani forinterősödésben benne lehetnek a jövő évi kormányváltással kapcsolatos várakozások, év végére 385 forint alá is mehet az euró ára.

A Tisza esetleges győzelme egy időre kedvező gazdasági hatásokat indukálhat, például hozzájuthatunk a most befagyasztott EU-s pénzekhez, illetve elindulhat egy olyan költségvetési politika, aminek célja a magyar euró bevezetése. Ez jelentősen csökkentené az adósságfinanszírozás költségeit, hiszen most a magyar hozamfelár több mint 3 százalékponttal magasabb, mint a görög, csak azért, mert ők eurót használnak.

„Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek. De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek” – fogalmazott Németh. Ha a mostani kétharmadtól eltérően csak egy szűk többséggel alakul majd kormány, akkor az okozhat elbizonytalanodást a befektetői körökben. Már csak azért is, mert Németh szerint bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit, a GDP-arányos költségvetési hiány 6-7 százalékos is lehet, és beindulhatnak fenntarthatatlan vagy nehezen fenntartható költségvetési folyamatok is.

Az elemző több területet is említett, amihez szerinte hozzá kellene vagy lehetne nyúlni. A főbb állításai:

az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdasági támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá tenni kellene;

vallási, rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy európai összevetésben, ezen is lehetne spórolni, például a taós szabályokhoz hozzá lehetne, kellene nyúlni;

a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe;

a 13. havi nyugdíjnál is kellene egy plafon, maximálni például 600 000 forintban;

az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni;

az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Azt mondta, hogy nagyjából 3 százalékos GDP-arányos költségvetési kiigazítás kell, ebből körülbelül 1,5 százalékot jelentene, ha a beígért lépéseket nem tennék meg, és további 1,5 százalékot kellene a már meglévő intézkedések átalakításával, visszavonásával elérni. Németh Dávid szerint emellett a lakossági energiatámogatást biztosan át kell alakítani, illetve arra számít, hogy bárki is nyer, az árrésstopot a választás után, májustól vagy júniustól kivezetik.

A szakértő arra számít, hogy idén már nem lesz érdemi gazdasági növekedés, jövőre viszont, részben a bázishatás – tehát a gyatra idei év – miatt már lehet némi fellendülés. A kormány által várt 3 százalékos gazdasági növekedést így is túl optimistának tartja, de több tényezőt is lát, amik pörgethetik a gazdaságot. Felfutnak a kormányzati költekezések, évekig tartó visszaesés után várhatóan nem zuhannak tovább a beruházások, és néhány ipari nagyberuházás, mint a BMW, a CATL és a BYD pozitív hatása már akkor is látható lesz, ha azok még nem kezdik meg, vagy nem a teljes kapacitáson kezdik meg a termelést. A választás előtti pénzeső, illetve egyes, már bejelentett bérintézkedések – például a közszféra 15 százalékos béremelése vagy az önmagában 500 milliárd forintot jelentő fegyverpénz kifizetése – hozzájárulhatnak a lakossági fogyasztás további felpörgéséhez.

Ezek viszont, az árrésstop várható kivezetésével, illetve azokkal a már most látható folyamatokkal, hogy a kiskereskedők a még nem hatósági áras termékeket drágítják, ismét felpörgethetik az inflációt. Az év elején még 3 százalék alatt is lehet a fogyasztói árak emelkedésének az üteme, de a második félévre ismét 4 százalék fölé nőhet, mondta Németh, aki szerint jövőre legfeljebb egy-két lépésben csökkentheti az MNB a kamatot.