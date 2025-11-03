Az Indamedia 13 milliárd forint hitelt kapott a Mészáros-féle MBH-tól a Blikk megvásárlása előtt

Öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonostól a Ringier portfólióját, így Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül. A pénteki hír után hétfőn már közös megegyezéssel távozott a Blikk éléről Nagy Iván Zsolt főszerkesztő – aki 2024-ben ment a HVG-től a Ringier Hungary kiadóhoz tanácsadóként, majd 2025 tavaszán vette át a Blikk tartalmi irányítását –, illetve Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is.

A HVG most egy október 28-én közölt jelzálogbejegyzésre hivatkozva azt írja: 12,92 milliárd forintos jelzálogkölcsönt vett fel a fele részben a TV2 elnökének, Vaszily Miklósnak tulajdonában álló Indamedia Network nem sokkal azelőtt, hogy bejelentette a Glamourt és a Blikket is kiadó Ringier Hungary megvásárlását.

A hitelt a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank adta a szokásos biztosítékokért cserébe:

A teljes bevételi oldalt zálogosítják, vagyis minden mostani és jövőbeli vevőkövetelés, árbevétel és egyéb bevételi jog a bank biztosítéka.

A cégcsoport összes mostani és jövőbeni ingó eszközére is kiterjed, amihez elidegenítési és terhelési tilalom is tartozik, vagyis a zálogtárgyakat a bank hozzájárulása nélkül nem lehet eladni vagy megterhelni.

A banknál és esetleg más intézménynél vezetett számlák követelései felett óvadékot alapítottak meg, vagyis nemfizetés esetén a bank bírósági végzés nélkül is felhasználhatja a számlaegyenlegeket a tartozás kiegyenlítésére.

Vaszily egyébként az MBH Bank felügyelőbizottságának 2023 óta tagja és idén március óta elnöke. A hitelintézeti törvény szerint „vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget azzal a pénzügyi intézménnyel szemben, amelyben igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag vagy ügyvezető, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangú szavazással hozzájárult”. Az előkészítő és döntési folyamatból ki kell zárni az érintettet, és nem kaphat piacinál kedvezőbb kondíciókkal kölcsönt. Az ügyben a HVG meg is kereste az MBH-t, várva a válaszukat.

Vaszily Miklós az MTVA megbízott vezérigazgatójaként 2016. május 9-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A HVG szerint a kis hal úgy ette meg a nagy halat, hogy az Indamedia idén minden leányvállalatából kivette a profitot és az eredménytartalékot (kb. 2 milliárd forintot), és a saját eredménytartalékába helyezte, ahol így kb. 4 milliárd forint halmozódott fel. A lap szerint ez alapján a Ringier becsült vételára így 13–17 milliárd forint között mozoghatott, amennyiben az összeget az Indamedia a Ringier-felvásárlásra fordítja.