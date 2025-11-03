Az ukrán erők csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra Oroszországban

Az ukrán erők hétfőre virradóan megtámadták az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítót, és találat érte a létesítményt, amitől tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme: 2023-ban az ott feldolgozott mennyiség 4,8 millió tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.

A brandenburgi olajfinomító 2022. december 28-án. Illusztráció: Christophe Gateau/dpa via AFP

A vezérkar szerint tüzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire is Luhanszk megye megszállt területén. „Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban” – írták a közleményben.