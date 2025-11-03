Azonnali vizsgálatot rendelt el Orbán Viktor a Tisza állítólagos adatszivárgásával kapcsolatban

„Súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásaik nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze” – mondta a Facebookra feltöltött videóban Orbán Viktor a Tisza állítólagos adatszivárgásáról.

A miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, akikkel az adatbázis elemzése után megállapították, hogy „az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek”. Orbán szerint az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért elrendelte az ügy haladéktalan kivizsgálását.

Magyar Péter szerint Orbán a videóval túltolta a viccet. „Tehát, ha jól értem, önök külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöretik a TISZA Párt applikációját, aminek eredményeként rengeteg magyar ember személyes adatai nyilvánosságra kerülnek, majd még Ön rendel el nemzetbiztonsági vizsgálatot…aha. Egyébként amikor az orosz titkosszolgálat hekkerei ki-be járkáltak a Külügyminisztérium szerverein és a legérzékenyebb adatokat is ellopták, akkor miért nem volt nemzetbiztonsági vizsgálat? Ne fáradjon, a kérdés költői…”

A kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap írt arról, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis kétszázezer ember nevével, e-mail címével és más adataival. A lap szerint az adatok a Tisza Világ alkalmazásból szivárogtak ki. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A Tisza Párt elnöke szerint a hatóságoktól védelmet és a valódi felelősök megnevezését, felelősségre vonását nem várhatják.

Az applikáció megbízhatósága azért különösen aktuális kérdés most, mert az eddigi tervek szerint az egyéni választókerületek tiszás jelöltjeinek belső versenyében a végső döntést a párt támogatói hozzák meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül. Magyar szerint az egész támadás célja az, hogy megakasszák a Tisza jelöltállítási folyamatát. De ezt a Tisza nem hagyja, a folyamatot végigviszi, mert készültek B és C tervvel is