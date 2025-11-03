Forrás

Borízű hang #244: Mágico González tomahawkja a 14. havi nyugdíj ellen [rövid verzió]

podcast
Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Három Gördeszkázó Hitler című műsorunk, mint mindig, ezúttal is jó szóval oktat, játszani is enged.

