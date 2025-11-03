Ha az Egyesült Államok úgy teszteli a nukleáris fegyvereit, mint a többi atomhatalom, egyelőre nem kell a gombafelhőt lesnünk az ablakból

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Donald Trump percekkel azelőtt, hogy Dél-Koreában találkozott volna Hszi Csin-ping kínai elnökkel, váratlanul bejelentette, hogy utasítja a hadügyminisztériumot, hogy 33 év szünet után kezdje újra a nukleáris fegyverkísérleteket, a többi atomhatalommal „egyenlő alapon”.

Nem ez az első alkalom a világtörténelemben, amikor egyelőre nem világos, hogy Trump pontosan mire gondolt: nukleáris robbantási tesztekre, vagy nukleáris töltet hordozására képes rakéták tesztjeire (esetleg valami teljesen másra), ezek a dolgok azonban nagyon mást jelentenek.

Atomrobbantási kísérletek

Az Egyesült Államok 1992 óta önkéntes alapon nem végez nukleáris robbantási kísérleteket. Sőt, a három nagy atomhatalom – az Egyesült Államok, Oroszország és Kína – egyike sem hajtott végre nukleáris robbantást az 1990-es évek óta: Oroszország utolsó tesztje 1990-ben, Kínáé 1996-ban volt. A legutóbbi atomrobbantás Észak-Koreához kötődik, még 2017-ből.

Trump első elnöki ciklusa idején még arról volt szó, hogy az adminisztráció „jelenleg” nem tervez nukleáris tesztet. A háttérben azonban 2020-ban mégis felmerült az ötlet: egy magas rangú kormányzati tisztviselő akkor azt mondta, hogy annak bizonyítása, hogy az Egyesült Államok képes lenne tesztet végrehajtani, „hasznos tárgyalási eszköz lehetne” Pekinggel és Moszkvával szemben.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld burevesztnyik Trident rakéta Egyesült Államok oroszország atomrobbantás Donald Trump kína nukleáris fegyver Poseidon Hszi Csin-ping
Kapcsolódó cikkek

Több mint harminc év után először tesztelhet nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

Donald Trump közvetlenül azelőtt adott erre utasítást, hogy találkozott a kínai elnökkel.

Kaufmann Balázs
külföld

Nukleáris meghajtású, víz alatti drónt teszteltek az oroszok

Putyin szerint ígéretes a rendszer, amely nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas lesz.

Bódog Bálint
külföld

Putyin bejelentette, hogy sikeresen tesztelték a Repülő Csernobilt

Amelyről Moszkva azt állítja, hogy képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot.

Fődi Kitti
külföld

Ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar

Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.

Takács Lili
külföld