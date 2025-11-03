Iványi Gábor: Számítottam arra, hogy vádat fognak majd emelni még a választások előtt, ha ezt kívánja az érdekük

A nyomozó ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt momentumos EP-képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen.

Iványi Gáborék 2022. február 21-én Fotó: Kiss Bence/444

Az ügyészségi közlemény szerint a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban (alapügy) a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában egy egyesület (az Oltalom Karitatív Egyesület) központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek. Annak ellenére, hogy a pénzügyőrök közölték, hogy csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet ott, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

A tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutottak az ingatlanba.

A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében. A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék. Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani – írja az ügyészség.

„Az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását. Ma a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt” – írja az ügyészség.

Az iskoláik után a 35 éve létező hajléktalanellátást is el akarják venni Iványi Gáboréktól. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség idén 114 ezer embertől kapott 1 százalékos felajánlást, de az egyház még mindig nem kapta vissza a státuszát, intézményeik inkasszó alatt vannak. Iványi Gábor lelkésszel szeptember végén beszéltünk az ellenük folyó eljárásokról.

Frissítés 18:00

Iványi Gábor a 24-nek azt nyilatkozta: „Nem tudtam, hogy vádat emeltek ellenem, de várható volt, hogy ezt fogják csinálni a választások előtt, ha úgy ítélik meg, hogy az ellenzék dolgozik, és ettől remélnek majd szavazatokat. De ez egy öngól volt a részükről.”

A lelkész a lapnak azt is mondta, hogy: „Ez arról szól, hogy a politikai ellenfeleik ellen akarnak harcba szállni. Azt gondolom, hogy ez egy öngól volt, mert nem történt semmilyen bűncselekmény, én fel akartam menni az irodámba, és a NAV-osok voltak azok, akik lökdösődtek és elállták az utamat. És ők voltak azok, akik nem engedték fel az újságírókat, amikor azt mondtam, hogy én vagyok otthon itt. Számítottam arra, hogy vádat fognak majd emelni még a választások előtt, ha ezt kívánja az érdekük. Sokatmondó, hogy csak ellenzéki politikusokat emeltek ki a tömegből annak ellenére, hogy több mint százan voltak ott. Aztán pedig ezer ember is összejött az utána lévő spontán akció során.”

Az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője arról, hogy mit szól ahhoz, hogy akár 10 év szabadságvesztést is kaphat a vádiratban szereplő bűncselekményért, és tart-e attól, hogy börtönbe kerül, azt mondta, úgy tudta, 15 évet lehet kapni ezért, de nem rettenti meg a dolog, mert ha bezárják akkor a börtönből folytatja majd a börtönpasztorációt, és elolvassa majd a könyveket, amikre eddig nem jutott ideje.