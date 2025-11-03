Hősies vasutas lépett közbe az angliai késes támadás alatt, életveszélyes sérüléseket szenvedett

A brit rendőrség vasárnap közölte, hogy egy „hősies” vasúti alkalmazott avatkozott be az angliai tömeges késelésbe, hogy megmentse az utasok életét. A térfigyelő kamerák felvételei szerint próbálta megállítani a támadót, akinek 14 perces ámokfutása után 11 embert ápolnak kórházban. Maga a vasúti dolgozó is életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a gyanúsítottat őrizetbe vették.

„Ez egy szörnyű támadás volt, amelynek hatása messzire nyúlik. A Brit Közlekedési Rendőrség minden tagja a sérültekre és családjaikra gondol – különösen arra a bátor vasúti alkalmazottra, akinek családját szakértő tisztek támogatják. A vonaton rögzített biztonsági kamera felvételei alapján csak hősiesnek nevezhetjük azt, ami tett, és amivel kétségtelenül emberek életét mentette meg” – mondta a közlekedési rendőrség egyik vezetője.

Mi történt?

Vizsgálják a vonaton a huntingdoni állomáson Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az egyik utas, Olly Foster hangoskönyvet hallgatott épp, amikor valaki elrohant mellette, és azt kiabálta: egy férfi „mindenkit és mindent leszúr”.

„Először azt gondoltam, ez valami vicc, Halloween van, csak tréfálnak! De az arcokról látszott, hogy ez komoly dolog.”

A másik sokat dicsért helytállás a mozdonyvezetőé, aki a vészjelzés után gyorsan kapcsolt, és megváltoztatta a Doncasterből Londonba tartó vonat útirányát, hogy minél előbb meg tudjon állni. A hatóságok már a huntingdoni állomáson várták a vonatot, és sokkolóval ártalmatlanították a támadót.

A 42 éves taxisofőr, Viorel Turturica videóra vette az elfogást, és emlékei szerint a gyanúsított azt kiabálta a rendőröknek: „öljenek meg, öljenek meg, öljenek meg!”.

Az egyik szemtanú látott egy idősebb férfit, aki a fején és nyakán is megsebesült, miután megakadályozta, hogy a támadó leszúrjon egy fiatalabb lányt. Az utasok kabátjaikkal próbálták elállítani a vérzést. A férfi a Nottingham Forest bérletes szurkolója volt, és a fociklub tulajdonosa, Evangelos Marinaki felajánlotta, hogy finanszírozza a megsérült szurkolóik orvosi ellátását.

Ki tette?

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A közlekedési rendőrség először azt közölte, hogy két brit állampolgárt, egy 32 és egy 35 éves férfit tartóztattak le a helyszínen, mi is ezt írtuk meg. Vasárnap este kiadott közleményük viszont már arról tudósít, hogy a 35 éves, londoni férfinak semmi köze nem volt a támadáshoz, őt további intézkedés nélkül elengedték.

A 32 éves gyanúsított Peterborough-ból származik, és a peterborough-i állomáson szállt fel a vonatra. Hátterét és motivációit még vizsgálják.

Az incidenst először potenciális terrorcselekményként kezelték, ezt a minősítést azonban visszavonták, mivel semmi sem utal terrortámadásra.

Az Egyesült Királyságban heves vita folyik arról, hogy a nagy figyelmet kapó erőszakos bűncselekmények elkövetőiről milyen érzékeny adatokat osszon meg a rendőrség, ha nem akarja erősíteni se az összeesküvés-elméleteket, se az előítéleteket. Egy viszonylag új rendőrségi irányelv értelmében ezért nyilvánosságra hozták, hogy az elkövető fekete bőrű, brit állampolgár, miután a neten és a migrációellenes politikusok nyilatkozataiban elkezdett terjedni, minden alap nélkül, hogy dzsihádisták állnak a támadás mögött. (Guardian, BBC)