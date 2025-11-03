Jött a NER, el is megy a Blikk főszerkesztője

Pénteken írtuk meg, hogy öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonostól a Ringier portfólióját, így Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az építkezés el is kezdődött, ugyanis – ahogy azt a HVG megírta – közös megegyezéssel távozik a Blikk éléről Nagy Iván Zsolt főszerkesztő, 2024-ben ment a HVG-től a Ringier Hungary kiadóhoz tanácsadóként, majd 2025 tavaszán vette át a Blikk tartalmi irányítását.

A főszerkesztővel együtt távozott Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is, aki a Facebook-oldalán azt írta: „Nagyon nem így volt tervezve, de hát az élet meg a változó médiafogyasztási szokások ugyebár, másképp alakították a terveket, szóval a holnapi nappal véget ér a munkám a Ringiernél.”

A HVG úgy tudja, november 4-től a Blikk főszerkesztője Kolossváry Balázs lesz, aki lényegében visszatér, hiszen 2014-től, majd később 2020-tól idén áprilisig irányította a szerkesztőség munkáját.