Józan ésszel elcsalt választások

Belföld

Az EU-ban egyedül Magyarország nem fejezte ki részvétét az újvidéki tragédia gyásznappá nyilvánított évfordulóján, miközben Szerbiában országszerte tízezrek vonultak az utcára, hogy a vasútállomás leomló előteteje miatt meghalt 16 áldozatra emlékezzenek.

Fotó: RUSMIR SMAJILHODZIC/AFP

Sőt, miután több magyar diák is csatlakozott volna a megemlékezéshez, a szerb határőrök nem engedték be őket az országba, mondván, nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek. A külügyminisztérium elég visszafogottan reagált a furcsa lépésre, a magyarországi fiatalok végül Budapesten tartottak megemlékezést.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Megnéztük, milyen a hangulat az ország egyik legszegényebb falujában, Tiszaburán, ahol elképesztő méreteket öltöttek a választási csalások. A jelenlegi feszültségnek és a lakosság kormánypártiságának történelmi okait is megpróbáltuk megfejteni.

Fotó: Németh Dániel/444

Attól félnek a Dunakanyarban, hogy ha a NER már elfoglalta a Balatont, ők jöhetnek a sorban. Kikötői tervek és stégek miatt zúgnak a Duna-partján. A helyiek tiltakoznának, de a gyűlöletkampányok mostanra leértek a falvakba, és helyben sem félnek használni.

Fotó: Németh Dániel/444

Droggal kapták el a rendőrök T. Dannyt; Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját; Hankó Balázsnak nem tetszik, ha lebunkózzák, de a palesztinpártiaknak utánamegy; Karácsony Gergely nyolcvanezer forintért toboroz; a Magyar Nemzet újabb tiszás adatszivárgásról írt; Schóbert Norbert nyert a boxban; hiába volt a tiltás, Zebegényben tököt faragtak.

Külföld

Megírtuk, mit lehet tudni arról a műkincsrablással eltöltött hét percről, ami megrázta Franciaországot. Arról is írtunk, hogy egy orosz utcazenész trió néhány ember előtt ellenzéki dalokat játszott Szentpétervár utcáin, ami a hatalomnak már sok volt, az orosz fiatalság viszont teljesen rápörgött a lázadásra.

Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Hír volt még, hogy az iráni elnök a nukleáris létesítmények újjáépítését ígérte, Trump pedig katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát, és már konkrét tervei is vannak a kormányának. Ukrajna újabb Patriot légvédelmi rendszereket kap Németországtól, Brazíliában pedig több ezren tüntettek a rendőrség eddigi leghalálosabb akciója ellen.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Podcast

Borízű hang: Hol volt a mohácsi csata? Legyen Diáksziget – Winkler újra vállalja. Krasznahorkai vs. vadászati világkliállítás. Orbán tomahawkokat kap Trumptól. Zenebutik Dixivel. Az AI-áttörés: gördeszkázó Hitler.

Dohánygyár: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak.

Jeti Mozi

A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?

Kultúra

Az egyik legegyedibb jelmeztervező, Nagy Fruzsina útja a Básti Juli műmelleiből kiálló szőrszálaktól a felrobbanó patronokon át a táncosoknak tervezett testruhákig. „Létrehoztam különböző lényeket, akik fölött én uralkodom.”

Fotó: Németh Dániel/444

A világelit bennfentes krónikása szerint eszköztelenül állunk a mindannyiunk életét leigázó techvezérek előtt, Krasznahorkai pedig némileg nehezményezi, hogy a szülővárosában nem látni a Nobel-díj miatti öröm jelét.

Illusztráció: Kiss Bence via AFP

Videó

Berényi Csaba filozófus és DJ, több évtizede gyűjt játékrobotokat. Elég menő gyűjteménye van.