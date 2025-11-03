Karácsony: Január elsejétől összedőlhet az egész kártyavár

December 31-én megszűnhet a Fővárosi Önkormányzat hitelkerete, és január elsejétől fizetésképtelen lehet Budapest, aminek beláthatatlan következményei lennének, mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergely a múlt héten posztolt arról, hogy a kormány újabb 6,2 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról. Ezt „halálos döfésnek” nevezte, és azt írta, a város „biztonságos működőképessége” már nem fenntartható, a közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

Karácsony a műsorban azt mondta, most tényleg bekövetkezhet, amiről évek óta beszélnek, hogy fizetésképtelenné válik a főváros. Ennek az az oka, hogy a főváros folyószámla-hitelből fizeti a kiadásait, a számlájukat pedig év végéig pozitívba kellene fordítani, az önkormányzatok gazdasági stabilutálásáról szóló törvény értelmében ugyanis nem lehet működési hiányuk. Karácsony szerint erre várhatóan nem lesznek képesek, a folyószámlahitelüket lekapcsolhatják, és nem fogják tudni fizetni a béreket és cégek egy részét: vagyis január elsejétől „összedől az egész kártyavár”.

A fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetek sztrájkot helyeztek kilátásba, hogy „ne a munkavállalók szenvedjék el azokat a következményeket, amelyekért a felelősség nem őket terheli”. Erről a főpolgármester azt mondta, csütörtökön ülésezik a fővárosi cégek szakszervezeteinek sztrájkbizottsága – erre őt is meghívták – , itt beszélnek a következő lépésekről. (via Telex)