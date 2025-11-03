Magyar: Menczer Tamás gusztustalan kocsmai balhézása után kaptunk annyi támogató üzenetet, mint ma

„Teljesen kontraproduktív, amit csinálnak, ennyi támogató üzenetet talán utoljára Menczer Tamás gusztustalan kocsmai balhézása után kaptunk, mint ma” – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Magyar Péter arról, hogy Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza Párt állítólagos adatszivárgási ügyében. A mai nap szerinte

„még jobban összekovácsolta ez az aljas, bukott hatalom a Tisza közösségét, már nem lehet megfélemlíteni a magyar embereket”.

Magyar megismételte azt, amit a Facebook-posztjában is írt, szerinte a miniszterelnök egy „kicsit túltolta”, és a viccnek is van határa. „Abban az országban élünk, ahol Pegasus kémszoftverrel a miniszterelnök és a pártja és a janicsárjai megfigyeltek újságírókat és civileket. Abban az országban élünk, ahol Kubatov-lista van egy évtizede, és illegálisan gyűjti a Fidesz a magyar emberek adatait” – mondta, majd felsorolt még ügyeket, például az külügyet ért orosz hekkertámadást. Azt is állította, a mintázatok alapján egyértelmű, hogy az oroszok állnak a támadás mögött, de ezt nem a kormány „bábhatóságai” fogják kideríteni.

Magyar szerint több célja volt az ügynek: „Egyrészt, hogy egy balhét csináljanak és addig se kelljen beszélni a széteső MÁV-ról és a széteső országról. Másrészt, hogy félelmet keltsenek az emberekben, nemcsak a Tisza közösségében, hanem általánosan is, és hogy ellehetetlenítsék a Tiszának a jelöltállítását a bejelentett módon. Ez nem azt jelenti, hogy sikerrel járnak”. Azt mondta, hiába az a Fidesz narratívája, hogy a Tiszának nincsenek jelöltjei, november 30-án bejelentik a 106 indulót. „A Fidesznek még valószínűleg akkor sem lesznek jelöltjei, hiszen jelenleg marakodnak a koncon” – tette hozzá. Azt ugyanakkor tudják, hogy így is szét fogják szedni a jelöltjeiket, „ahelyett, hogy kormányoznának, személyeskednek, lejáratnak és aljas módon hazudnak, és megpróbálnak megfélemlíteni választót és jelöltet is”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A mostani botrány okaként említette azt is, hogy Orbán Viktor először a múlt héten szembesülhetett a valós közvéleménykutatási adatokkal, állítása szerint eddig eltitkolták ezeket a miniszterelnök elől. „Azt is lehet tudni belsős információkból, hogy Lázár János jött rá arra, hogy nem valós közvélemény-kutatási adatokat adnak a miniszterelnöknek. Most elvégeztettek egy 5000 fős, nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11 százalékkal vezet a Tisza. Ezt odaadták a magyar miniszterelnöknek, aki szembesült azzal, hogy ő fair körülmények között nem fogja tudni megnyerni ezt a választást” – mondta Magyar.

A kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap írt arról, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis kétszázezer ember nevével, e-mail címével és más adataival. A lap szerint az adatok a Tisza Világ alkalmazásból szivárogtak ki. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.

Az applikáció megbízhatósága azért különösen aktuális kérdés most, mert az eddigi tervek szerint az egyéni választókerületek tiszás jelöltjeinek belső versenyében a végső döntést a párt támogatói hozzák meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül. Magyar szerint az egész támadás célja az, hogy megakasszák a Tisza jelöltállítási folyamatát. De ezt a Tisza nem hagyja, a folyamatot végigviszi, mert készültek B és C tervvel is. A másodszor is módosított forgatókönyv most így áll:

A képviselőjelölteket november 17-én mutatják be.

Az első körös szavazás november 23-24.

Második körös szavazás, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között.

A győzteseket november 30-án jelentik be.

Az eset miatt a szavazást nem az applikációban, hanem a nemzethangja.hu-n tartják, amelyet a Nemzet Hangja kampányban is használtak.