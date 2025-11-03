Magyar Péter a kormányt sejti a Tisza-szimpatizánsok adatainak nyilvánosságra kerülése mögött

Nem adatszivárgás történt, hanem tudatos támadás, ellenséges listázás, amelynek célja a félelemkeltés – jelentette ki Magyar Péter hétfő délelőtti videóüzenetében.

A kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap írt arról, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis kétszázezer ember nevével, e-mail címével és más adataival. A lap szerint az adatok a Tisza Világ alkalmazásból szivárogtak ki. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.

Az applikáció megbízhatósága azért különösen aktuális kérdés most, mert az eddigi tervek szerint az egyéni választókerületek tiszás jelöltjeinek belső versenyében a végső döntést a párt támogatói hozzák meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül. Eredetileg már szeptemberben be akarták mutatni a 3-3 jelöltet, de a kitűzött határidőt „a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” november 3-ra módosították.

„Tudom, hogy most néhányan megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért. Ez egy ilyen borzalmas rendszer. Mutassuk meg, hogy kitartunk, egységesek vagyunk, és nem félünk”

– mondta a híveinek szóló üzenetében Magyar, aki szerint a hatóságoktól védelmet és a valódi felelősök megnevezését, felelősségre vonását nem várhatják, de a kormányváltás után ennek az ügynek „a politikai és nemzetbiztonsági felelősei a törvény teljes szigorával fognak szembenézni”.

Magyar szerint az egész támadás célja az, hogy megakasszák a Tisza jelöltállítási folyamatát. De ezt a Tisza nem hagyja, a folyamatot végigviszi, mert készültek B és C tervvel is. A másodszor is módosított forgatókönyv most így áll:

A képviselőjelölteket november 17-én mutatják be.

Az első körös szavazás november 23-24.

Második körös szavazás, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között.

A győzteseket november 30-án jelentik be.

A mostani eset után a szavazást nem az applikációban, hanem a nemzethangja.hu-n tartják, amelyet a Nemzet Hangja kampányban is használtak. A véghatáridő ugyanaz marad, és azt vélelmezik, hogy még így is előbb állnak ki a névsorral, mint a Fidesz-KDNP, amely „füstös szobákban” és nem nyilvános szavazáson dönt a képviselőiről.