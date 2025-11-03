Magyar Péter játszmája a médiával
- A Nemzeti Menet sikere után egyre többen hisznek abban, hogy a Tisza Párt legyőzheti a jövő évi választásokon a Fideszt.
- Magyar Péter másfél év alatt épített országos mozgalmat a tizenöt éve regnáló kormánypárttal szemben.
- Ebben az építkezésben nagy jelentősége volt annak, ahogy a médiához és a nyilvánossághoz viszonyult.
- Insiderként jó előre kitapasztalta, hogyan tudja kikerülni a propaganda csapdáit. Néhány hónap leforgása alatt önálló nyilvánosságot és folyamatosan duzzadó szavazótábort épített maga köré.
- Mindeközben hevesen támadja és kritizálja a független sajtót, ha épp nem számolnak be aktuális országjáró állomásairól.
- Hogyan lavírozik a médiában Magyar Péter és mik a fő motivációi?
- A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.