Mészáros és Várkonyi újabb egymilliárdot tolt a Felcsúton építkező cégükbe

gazdaság
Újabb egymilliárdot tolt Felcsúton építkező cégébe a Mészáros-Várkonyi házaspár – írja a G7.

Tavasszal Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea már egy közös bankszámláról utaltak 1,6 milliárdot a 2021-ben alapított, egyenlő arányban tulajdonolt Ekho Belvedere Kft.-be, ami egyébként a házaspár Széchenyi-hegyi otthonát is birtokolja, de az évek alatt sok más ingatlant és egy elektromos „luxusjachtot” is belepakoltak.

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új otthona épül Felcsúton 2025. augusztusban
Fotó: Németh Dániel/444

A G7 nyáron azt írta, a cég Felcsúton több hektáron építkezik olyan telkeken, amiket a házaspár korábban az Ekho Belvedere Kft. tulajdonába adott. A lap szerint nem lenne meglepő, ha az újabb befizetés is a felcsúti építkezésre menne el, a hatalmas beruházás ugyanis rengeteg pénzt emészthet fel.

gazdaság felcsút g7 várkonyi andrea mészáros lőrinc Ekho Belvedere Ekho Belvedere Kft
