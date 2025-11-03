Mészáros és Várkonyi újabb egymilliárdot tolt a Felcsúton építkező cégükbe

Újabb egymilliárdot tolt Felcsúton építkező cégébe a Mészáros-Várkonyi házaspár – írja a G7.

Tavasszal Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea már egy közös bankszámláról utaltak 1,6 milliárdot a 2021-ben alapított, egyenlő arányban tulajdonolt Ekho Belvedere Kft.-be, ami egyébként a házaspár Széchenyi-hegyi otthonát is birtokolja, de az évek alatt sok más ingatlant és egy elektromos „luxusjachtot” is belepakoltak.

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új otthona épül Felcsúton 2025. augusztusban Fotó: Németh Dániel/444

A G7 nyáron azt írta, a cég Felcsúton több hektáron építkezik olyan telkeken, amiket a házaspár korábban az Ekho Belvedere Kft. tulajdonába adott. A lap szerint nem lenne meglepő, ha az újabb befizetés is a felcsúti építkezésre menne el, a hatalmas beruházás ugyanis rengeteg pénzt emészthet fel.