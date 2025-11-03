Részben összeomlott egy közel 30 méter magas középkori torony Rómában, egy munkás súlyos fejsérüléseket szenvedett

Egy munkás súlyosan megsebesült, miután felújítási munkálatok közben részben összeomlott a római Forum Romanum mellett álló, 13. századi Torre dei Conti középkori torony – írja az MTI.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az ANSA olasz hírügynökség szerint a 64 éves járó férfit súlyos fejsérüléssel szállították kórházba, állapota kritikus. Két másik munkás könnyebb sérüléseket szenvedett, egy ember pedig a romok alá szorult.

A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a 29 méter magas torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat. A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott, a létrán tartózkodó tűzoltók kénytelenek voltak gyorsan leereszkedni. A Repubblica azt írta, a romok alatt lévő 66 éves férfi a második omlás után is kommunikált a hatóságokkal.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

„Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megmentsük, de ez egy rendkívül összetett művelet. A tűzoltók kivételes munkát végeztek, ám közben egy második omlás is történt. A férfi életjelet adott, részben azért, mert a tűzoltók az első beavatkozás során védelmet építettek köré. A mentés nagyon hosszadalmas és kockázatos lesz, mert az összeomlás veszélye továbbra is rendkívül magas”

– mondta Lamberto Giannini prefektus.

A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.

Fotó: CLAUDIA CHIEPPA/Anadolu via AFP

A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.