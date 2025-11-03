Súlyos balesettel végződött az autós üldözés a Róbert Károly körúton, vétlen arra járót taroltak le a rendőrök

Vezetői engedélye nem volt és kábítószert is fogyasztott a Budapesten a rendőrök elől menekülő férfi, írja a Police.hu szombatról vasárnapra virradóra a Róbert Károly körúton végződött autós üldözésről.

Az akció súlyos balesettel végződött: 2025. november 2-án 0 óra 30 perc körül a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó rendőrautó egy külső sávban álló autónak ütközött a hír szerint. A balesetben a civil jármű vezetője súlyosan, két rendőr könnyebben sérült meg. A rendőrök egy harmadik járművet követtek, melynek vezetője nem állt meg a jelzésükre, hanem „a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott”.

A helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekülő 22 éves autóst a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével azonosították, és még aznap elfogták. Kiderült, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló fiatal férfi jogosítványát már korábban bevonták, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki nála.

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása bűntett és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is.