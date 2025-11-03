Tóth Gabi hiányolja Varga Juditot a közéletből, de az „elkorcsosulásról” is beszélt, „amit ez a nyugati mainstream hoz be”

„Nekem nagyon hiányzik a Varga Judit jelenléte például. Megmondom őszintén, szerintem ő egy elképesztő elme volt, nagyon kellemes volt, zenélt, nagyon jó ügyekért állt ki, világlátott nő. Szóval a nők... nem tudom, több megbecsülést érdemelnének szerintem. Vagy több hangot”

– ezt Tóth Gabi mondta a Horizont YouTube-csatornán futó Nőfilter című műsor legutóbbi adásában, amiben Lengyel Erika műsorvezetése mellett beszélgetett a Barátok köztből ismert Fodor Zsókával és Gáspár Evelinnel – mármint Gáspár Győző lányával –, ha jól értettem, arról, hogy mit jelent ma nőnek lenni.

A több mint 45 perces műsorban azonban nemcsak Varga Judit neve került elő, de Tóth Gabi további gondolatait is meghallgathattuk a feminizmusról, egy ponton pedig Gáspár Evelin és Fodor Zsóka is teljesen elfelejtette, hogy milyen műsorban ül.

Olyanban, ahol a műsorvezető első témaként azt dobta be, hogy „a Vatikánban egy férfi az oltárra vizelt”, amihez gyorsan hozzá is tette, ledöbbent, hogy „hova tud süllyedni az emberiség ebben a nagy szabadságban és píszíségben”.

Gáspár Evelin ezen a ponton elmondta, hogy ő egy „mélykeresztény családból” származik, és nem hiszi el, hogy „ide fajult ez a világ, hogy ebben a szabad világban ez megengedhető”. Elmondta azt is, hogy „minimális tudással” van a vallások iránt, mert „fontos, hogy meg tudjuk érteni azokat a kultúrákat”.

„Szerintem ez azért mutatja azt a fajta elkorcsosulást, amit ez a nyugati mainstream hoz be” – folytatta Tóth Gabi, hozzátéve, hogy: „Nekem négy éve az a tapasztalatom, hogy csak azt tudják elfogadni, ami nekik kedvező, ami nekik fontos, amitől ők érzik jól magukat”. Hogy kik azok az „ők”, sajnos nem derült ki.

Ezen a ponton Gáspár Evelin is rá tudott csatlakozni a témára, hogy „ha mindenkit elfogadunk”, akkor miért „kérdés az, hogy például én cigány vagyok”.

„Mai napig megkapom, hogy büdös cigány. Ha mindenkit elfogadunk, akkor miért vagyok büdös? Mikor a legkomolyabb parfümkollekcióm van!”

Tóth Gabi szerint azért támadják Gáspárt, „mert nem tud mással támadni, mert minél feljebb leszel értelmileg, érzelmileg, minden tekintetben, látják rajtad, hogy kitűnsz és valamit mertél másabbul csinálni”.

A vatikáni oltárvizelés után aztán sikerült átkanyarodni a nők helyzetére, amikor is Tóth Gabi végre kifejthette gondolatait a feminizmusról.

„Énközpontúbb világ lett, ahogy ugye megérkezett ez a feminizmus, hogy a nőknek ugye a szabad jogai, ami teljesen indokolt, mert évekig... évtizedeken át elképesztő módon voltak elnyomva a nők régen, és ebből most így kitörnek a nők, de szerintem ez már átbillent”

– mondta az énekesnő, mire közbeszólt Gáspár Evelin, hogy „maszkulinak a nők”, Tóth Gabi pedig azzal folytatta, hogy „és a férfiaknak is nehéz dolguk van egyébként, mert”, majd itt ismét közbeszólt Gáspár, hogy „azok meg elcsajosodtak”.

Tóth Gabi szerint „ez a mi felelősségünk is nőknek, hogy valahogy a lágyságunkat bele tudjam... és ezzel nekem is problémáim vannak, mert néha én is észreveszem, hogy na, megint olyan voltam, mint egy Gáborka, érted, férfiként, izé beszélek, viselkedek, és akkor vissza kell kapcsolnom, hogy nő vagyok”.

Majd miután kiderült, hogy Tóth Gabi szerint a feminizmus mint olyan, az „átbillent”, Gáspár Evelin közölte; „én tök jól elvagyok férfi nélkül, mert nem tesz hozzá az életemhez”, amire Fodor Zsóka csatlakozott: „Szívemből beszélsz.”

Tóth Gabi ezen a ponton azzal szállt vissza a beszélgetésbe, hogy elmondta, jelenlegi párjával egyenrangú társként tudnak működni: „Nem az van, hogy egy fölé-alárendelt szerepben van a nő és a férfi, hanem az, hogy ő ugyanúgy elmosogat otthon, ugyanúgy elviszi a gyerekemet a mosdóba”.

A kérdésre, hogy „van-e férfi- és nő munka”, Gáspár Evelin válaszolt hosszan:

„Régebben biztos hogy volt ilyen, amikor én gyermek voltam, de most már ugyanúgy én is megszerelek akár egy ilyen polcot, ami mondjuk férfidolog lenne, mondjuk az autóval is megoldom azokat a dolgokat, ami egy férfifeladat lenne, szóval szerintem most már abszolút nincs ilyen, mert most már a társadalom átalakult, és muszáj volt a férfinek női munkákat felvenni, a nőnek meg férfi munkákat, hogy spórolni tudjon, mert lehet, hogy egy férfi nem fog fizetni bejárónőt, hanem inkább kitakarít otthon, egy nő meg nem fogja elvinni az autóját lemosatni, mert megoldja ő magának.”

Hogy mindenki azonnal képbe kerüljön, hogy milyen műsor is ez, a műsorvezető itt egy újabb témát vetett fel, méghozzá azt, hogy „van a Harvardon egy olyan felvehető tantárgy, hogy queer néprajz”, amit „egy indiai drag queen oktat”.

„Nekem mindegy, ő mit csinál, bárki bármit csinálhat, de nekem ne akarja meggyőzni a gyerekemet!” – mondta erre Tóth Gabi, majd közölte, hogy van neki erre egy „példája”.

„Van egy barátnőm, akinek New Yorkban él a férje, egy amerikai férje van, és most itthon van. Ők republikánusok, és nagyon érdekes volt ezt a szemszöget is megvizsgálni, hogy egy olyan amerikaival találkozom, aki nem a balliberális, globalista mainstreamet fújja, hanem az, akinek fontos a hazája, a tradíciók stb., és mondta, hogy a gyerekeik elmentek az egyetemre, és nyár végén úgy jöttek haza, hogy ki volt lakkozva a körmük. Azoknak a gyerekeknek, akik istenhívők, tradíciók, meg minden. Hogy teljesen az egyetemeken formálják át egyébként a fiatalokat, és nagyon veszélyes, mert annyira beszippantja ugye a közösség, hogy meg is kell felelni a közösségnek, mert kirekesztenek, ha egyszerűen csak normális vagy. És tulajdonképpen meggyőzik őt arról, hogy ez miért jó, hogy miért fejezheti ki ő a szabadságát, és a saját önkifejező eszközeként használhatja ezeket. Szóval én azt gondolom, hogy én nagyon mérges lennék, ha a gyerekem bekerül az óvodába vagy iskolába vagy bárhova, és valaki odamegy és arról akarja meggyőzni, hogy te fiú vagy egyébként lehet, csak nem tudsz róla. Elnézést kérek, de a személyiségi jogok ilyenkor hol jönnek szóba? Hogy én akarom-e ezt egyáltalán.”

Miután ez kiszakadt Tóth Gabiból, a műsorvezető úgy érezte, eljött az a pont, amikor kerek perec rá kell kérdeznie Gáspár Evelinnél, hogy találkozott-e „olyan fiúval, aki sminkeli magát vagy kifesti a körmét”. Gáspár Evelin ezen a ponton elfelejtette, hol ül, és közölte, hogy „ha neki erre van szüksége, és ha így fogadja el magát, akkor csinálja”, de sajnos nem tudta befejezni, mert Tóth Gabi közbeszólt, hogy ezzel neki sincs semmi baja, de ezt „nem kéne tanítani”. Tóth Gabi ezek szerint valamiért úgy gondolta, hogy a „queer néprajz” mint tantárgy arról szól, hogy a hallgatókat nemváltoztatásra kényszerítik.

A műsor legizgalmasabb része pedig még csak ezután következett, az erősen NER-közeli Tóth Gabi ugyanis kifejtette, hogy „a meleg közösségnek is azzal ártanak a legjobban a szélsőséges gondolkodású emberek, hogy nem hagyják őket nyugodtan élni.”

„Én teljesen normális emberként kezelem őket. De az, amikor kifordítják már ezt az egészet, és tulajdonképpen népharagot zúdítanak a melegekre azzal, hogy van egy-két ennyire szélsőséges, ez a baj! (...) Most lett téma ez, és szerintem ezzel ártanak a meleg társadalomnak” – mondta Tóth Gabi, majd egy újabb váratlan fordulattal közölte, reméli, hogy „a normalitás talaján mindenki meg tud maradni”.

„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, csak ne lépjenek be a küszöbömön, és ne jöjjenek be, és ne rontsanak rá a házban az emberekre ezzel. (...) Hiszem azt, hogy mindenkiben ott van a normalitás, és tudja, hogy mik a helyes utak az életben.”

A műsorvezető ezen a ponton érezte megfelelőnek feltenni vendégeinek azt a kérdést, hogy „egyébként gazdasági szempontból most egy nőnek könnyebb-e kitörnie, mint régen”.

„Mondjuk én, amikor vettem a házamat, akkor ennek a 3 százalékos kamatra... azért nem lett volna rossz! Úgy bánom is, hogy.... De például ez meg az SZJA-mentesség 25 év alatt, meg az anyukáknak, akik mondjuk fiatalabban szülnek, azért ezek nem rossz dolgok ám! És látom, hogy a környezetemben használják is! Nem kevesen veszik föl, építkeznek. Meg tudták valósítani a dolgaikat az emberek, fiatal családok, az én környezetemben nagyon pozitív példák vannak. Nyilván van mindenhol nehézség, de azért nagyon sok segítséget kapnak a nők meg a fiatalok” – mondta fel erre a kormány reklámszövegét Tóth Gabi, Gáspár Evelin pedig arról kezdett beszélni, hogy „ha egy fiatal félre tud tenni...”, gondolatait azonban nem tudta befejezni, mert Fodor Zsóka elfelejtette, hogy hol van, és közbeszólt:

„Ki tud félretenni? Miből tud félretenni?”

Aki szeretné mozgóképen is megtekinteni ezt a beszélgetést, az alább teheti ezt meg: