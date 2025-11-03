Szomorúan fogadta Bognár György, az NB I-es Paks futballklub vezetőedzője, hogy a csapat nem tudott nyerni a legutóbbi fordulóban Győrben. A meccs 0-0 lett, ráadásul a 67. percben kiállították a vendégek egyik játékosát, név szerint Lenzsért.

Bognár a Nemzeti Sport összefoglalója szerint azt mondta: „Úgy éreztem magam, mint az Európai Unióban, hogy nem mi döntünk a saját sorsunkról: ez akár szabadrúgás is lehetett volna kifelé, de előtte is vizsgáltak egy esetet, amikor Vécsei Bálint passza után maradt a földön egy játékos, egyáltalán nem értem ezeket.”

A piros lap lehetett volna tehát szabadrúgás kifelé, viszont az, hogy piros lap lett – a VAR-vizsgálat után –, felülírt mindent, borult a forgatókönyv, noha a végén Tóth Barna és Böde Dániel egymás mellett játszott volna a Paksban. Nem játszott, így gól nem született, maradt a döntetlen.

Bognár György, a Paks vezetõedzõje Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Bognárról köztudott, hogy ritkán elégedett a játékvezetéssel – az, hogy az Európai Unióról sincs jó véleménnyel, újdonságnak tűnik –, néhány hónappal ezelőtt például olyat is mondott már, hogy 20 ítéletből 19 rossz volt. A mester igazán bátor ember, hiszen számtalanszior büntették már bírózás miatt. 2021-ben például eredetileg 5 meccses, később 3 meccsre mérsékelt eltiltást kapott az illetékes fegyelmi bizottságtól, akkor Brüsszel-mentesen volt problémája a VAR-ral, ami szerinte hülyét csinált a bíróból.

A most szombati 0-0 további érdekessége, hogy Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője többek közt ilyeneket mondott: „Nem akarok ezzel foglalkozni, voltak kétes ítéletek, de nem akarom a játékvezető teljesítményét megítélni.”