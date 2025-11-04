A kórházban meghalt a munkás, akire ráomlott egy középkori torony Rómában

Súlyos, kritikus állapotban szállították kórházba azt a román munkást, akit maga alá temetett az összeomlott középkori torony Rómában, majd nem sokkal később a kórházban életét vesztette.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A munkást nagyon nehezen tudták kihozni a romok alól, mert amint sikerült a férfi testének egy részét kiszabadítani, az épület tovább omlott, a romok pedig ismét maguk alá temették a férfit. A mentés több órán keresztül tartott. A hatóságok szerint ez alatt a férfi végig az eszméleténél volt.

Az omlás miatt egy másik román munkás is megsérült, őt szinte azonnal ki tudták menteni. Őt súlyos, de nem életveszélyes fejsérülésekkel szállították kórházba. Két másik munkás könnyebb sérüléseket szenvedett, de ők nem akartak kórházba menni.

A Forum Romanum mellett álló, 13. századi Torre dei Conti középkori tornyon felújítást végeztek, mikor több része beomlott. (Guardian)