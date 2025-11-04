A Tények legújabb tartalma: a TV2 hírolvasói és műsorvezetői egy meglepetésvendéggel együtt kitöltik a nemzeti konzultációt

ÉLET
Nemzeti Konzultáció tematikájú reels-sorozatot publikált Facebook-oldalán a Tények. A TV2 hírműsora egyesével töltötte fel, ahogy munkatársai és más fideszes influenszerek kitöltik a nemzeti konzultációt.

A Tények egyik hírolvasója, Marsi Anikó „Néhány perc múlva adásban, de előtte még valami fontos.” címmel rakta ki a videóját. Marsi a Tények stúdiójából jelentkezett be, egy tollal és egy nemzeti konzultációval. Azt mondta, hogy ugyan csak pár perc, de szerinte fontos a konzultáció kitöltése.

A Tények másik hírolvasója, Andor Éva „Fél perc csak az egész” munkacímmel adta le a saját anyagát. Andor Éva nem elégedett meg a konzultációval való pózolással, videóra vette a kitöltés teljes folyamatát. Miután minden kérdést megválaszolt, azt mondta, szerinte fél perc is bőségesen elég ahhoz, hogy bárki elmondhassa a véleményét „az életünket és jövőnket alapvetően befolyásoló kérdésekben”.

A Tények kirakta a TV2 reggeli műsorában dolgozó Szabó Zsófi „Egy perc. Egy döntés. Egy ország jövője.” munkacímmel forgatott videóját is, amiben az influenszer nemcsak azt mondta el, hogy már kitöltötte a konzultációt, hanem azt is javasolta, hogy minél többen kövessék a példáját.

A TV2 reggeli műsorának másik munkatársa, Zavaros Eszter is saját anyaggal jelentkezett. Az „Egy perc az egész. De most ezen múlik a jövőnk.” című videóban egy téglafal mellett állva azt mondta, a konzultáció nemcsak azért jó, mert bárhol ki lehet tölteni, hanem azért is, mert az emberek hallathatják vele a hangukat.

A minisorozat kakukktojása a Csuti – polgári nevén Szabó András – által készített, „Munka kipipálva, konzultáció kitöltve!” című videó. Csuti ugyanis nem dolgozik a TV2-nél, csupán fideszes influenszer, aki éppen a KDNP-nek gyárt TikTok-videókat. Csuti a Tényeknek elküldött videójában egy lakás nappalijában jelentette be, hogy végzett a munkával, kitöltötte a konzultációt, és indul a postára, majd edzeni. A drámai hatásért a felvétel végén még a lámpát is leoltotta.

