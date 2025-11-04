Alföldi Róbert pert indít a tiszás adatszivárgás után az ő nevét is listázó kormánylapok ellen

Facebookos posztban reagált Alföldi Róbert színész-rendező arra, hogy a Mandiner olyan cikket közölt, amiben ismert neveket emlegetnek, akik állítólag szerepelnek a Tisza Párt applikációjának hackelés miatt kiszivárgott névlistáján.

Alföldi Róbert Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Alföldi először is leszögezi, hogy:

„Nem töltöttem le semmiféle, a Tisza Párthoz köthető mobil applikációt, így az adataim onnan ki sem szivároghattak.”

Majd azzal az evidenciával folytatja, hogy:

„De ha meg is tettem volna, semmilyen érvényes jogszabályba nem ütközik, ha bármilyen párt tevékenysége iránt érdeklődöm. Ezt kvázi szenzációként tálalni, illetve negatív színben feltüntetni ellentétes minden jogállami normával az Európai Unióban.”

Végül azt is elárulja, hogy a poszton kívül mi a reakciója: