Atomvillanás/adatszivárgás

Üdv! Ismét itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.

BELFÖLD

Magyar Péter a kormányt sejti a Tisza-szimpatizánsok adatainak nyilvánosságra kerülése mögött: a támadás célja szerinte az volt, hogy megakassza a Tisza jelöltállítási folyamatát, de azt módosított formában ugyan, de végigviszik. Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza állítólagos adatszivárgása miatt. A Tisza Párt elnöke szerint a mostani üggyel „az aljas, bukott hatalom” csak még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Az ügyészség Iványi Gábor mellett többek között Gurmai Zita, Donáth Anna, Szél Bernadett és Herényi Károly ellen emelt vádat egy 2022. februári NAV-vizsgálat ügyében.

Az e heti Helyzet: van! Magyar Péter médiával folytatott játszmáiról szólt.

Az október 5-i győztest legyőzte a kihívója a csalás miatt megismételt tiszaburai választáson, de a vesztes nem nyugszik bele az eredménybe.

GAZDASÁG

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia, ami másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzletelt: az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Karácsony Gergely szerint január 1-től összedőlhet az egész kártyavár, mivel az év végéig pozitívba kellene fordítani a főváros számláját, de erre várhatóan nem lesznek képesek.

A K&H vezető elemzője most úgy látja, hogy a Tisza győzelmének jobban örülnének a befektetők, mint a Fidesznek, de bárki is nyer, a választások után komoly kiigazítások kellenek.

Rámegy a gíroszosokra a fogyasztóvédelem, mert talán nem mindegyik konyha makulátlan, és a hűtési lánc is meg-megszakad.

Tovább üti a Strabagot Lázár János: törvénymódosítással zárná ki a céget a közbeszerzésekből.

Eddig 4,88 millió forintba került Lázár luxusbuszának üzemeltetése.

Mészáros és Várkonyi újabb egymilliárdot tolt a Felcsúton építkező cégükbe.

MÉDIA

Jött a NER, el is megy a Blikk főszerkesztője, és Nagy Iván Zsolt mellett Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének a munkája is véget ért. Kiderült, hogy az Indamedia a Blikk megvásárlása előtt 13 milliárd forint hitelt kapott a Mészáros-féle MBH-tól, aminek a felügyelőbizottsági elnöke Vaszily Miklós, az Indamedia tulajdonosa.

Illusztráció: Kiss Bence/444

25 év után távozik az Inforádió főszerkesztője.

KÜLFÖLD

Ha az USA úgy teszteli a nukleáris fegyvereit, mint a többi atomhatalom, egyelőre nem kell a gombafelhőt lesnünk az ablakból: atomfegyvert az 1990-es évek óta csak Észak-Korea tesztelt, de a nukleáris töltetet célba juttatni képes eszközök tesztelése más tészta, ezeket az oroszok, amerikaiak és kínaiak is rendszeresen tesztelik.

Fotó: AFP

George Clooney ma már úgy látja, hiba volt lecserélni Joe Bident Kamala Harrisre a 2024-es elnökválasztás előtt, pedig az elhivatott demokrata párti színész tavaly júliusban még véleménycikkben harcolt azért, hogy az elnök adja át a helyét valaki másnak.

Al-Fashir elesett, és végleg elszabadult a pokol: másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.

Trump éppen nem készül Tomahawk rakétákat adni Zelenszkijnek, viszont a britek újabb Storm Shadow rakétákat adtak át Ukrajnának.

Az izraeli hadsereg is elbúcsúzik a kínai autóktól, mert nem tudják garantálni, hogy azok ne gyűjtsenek adatokat.

Letartóztatták Izrael volt katonai főügyészét, mert kiszivárogtatott egy palesztin fogoly kínzását bemutató videót.

Legalább 37 embert előállítottak Újvidéken a kormányellenes és kormánypárti tüntetők összecsapása után.

A holokausztban meggyilkolt hatmillió zsidó közül ötmilliót azonosítottak.

KULTÚRA

Alig másfél évvel a kinevezése után távozott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki más, fontos megbízást kapott, és marad is neki még számos fontos megbízása. Az utódja Zsigmond Gábor lett.

Hankó Balázs és Demeter Szilárd 2025. október 30-án. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA