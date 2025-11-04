Atomvillanás/adatszivárgás

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Üdv! Ismét itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.

BELFÖLD

Magyar Péter a kormányt sejti a Tisza-szimpatizánsok adatainak nyilvánosságra kerülése mögött: a támadás célja szerinte az volt, hogy megakassza a Tisza jelöltállítási folyamatát, de azt módosított formában ugyan, de végigviszik. Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza állítólagos adatszivárgása miatt. A Tisza Párt elnöke szerint a mostani üggyel „az aljas, bukott hatalom” csak még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Az ügyészség Iványi Gábor mellett többek között Gurmai Zita, Donáth Anna, Szél Bernadett és Herényi Károly ellen emelt vádat egy 2022. februári NAV-vizsgálat ügyében.

  • Az e heti Helyzet: van! Magyar Péter médiával folytatott játszmáiról szólt.
  • Az október 5-i győztest legyőzte a kihívója a csalás miatt megismételt tiszaburai választáson, de a vesztes nem nyugszik bele az eredménybe.

GAZDASÁG

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia, ami másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzletelt: az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Karácsony Gergely szerint január 1-től összedőlhet az egész kártyavár, mivel az év végéig pozitívba kellene fordítani a főváros számláját, de erre várhatóan nem lesznek képesek.

A K&H vezető elemzője most úgy látja, hogy a Tisza győzelmének jobban örülnének a befektetők, mint a Fidesznek, de bárki is nyer, a választások után komoly kiigazítások kellenek.

  • Rámegy a gíroszosokra a fogyasztóvédelem, mert talán nem mindegyik konyha makulátlan, és a hűtési lánc is meg-megszakad.
  • Tovább üti a Strabagot Lázár János: törvénymódosítással zárná ki a céget a közbeszerzésekből.
  • Eddig 4,88 millió forintba került Lázár luxusbuszának üzemeltetése.
  • Mészáros és Várkonyi újabb egymilliárdot tolt a Felcsúton építkező cégükbe.

MÉDIA

Jött a NER, el is megy a Blikk főszerkesztője, és Nagy Iván Zsolt mellett Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének a munkája is véget ért. Kiderült, hogy az Indamedia a Blikk megvásárlása előtt 13 milliárd forint hitelt kapott a Mészáros-féle MBH-tól, aminek a felügyelőbizottsági elnöke Vaszily Miklós, az Indamedia tulajdonosa.

Illusztráció: Kiss Bence/444
  • 25 év után távozik az Inforádió főszerkesztője.

KÜLFÖLD

Ha az USA úgy teszteli a nukleáris fegyvereit, mint a többi atomhatalom, egyelőre nem kell a gombafelhőt lesnünk az ablakból: atomfegyvert az 1990-es évek óta csak Észak-Korea tesztelt, de a nukleáris töltetet célba juttatni képes eszközök tesztelése más tészta, ezeket az oroszok, amerikaiak és kínaiak is rendszeresen tesztelik.

Fotó: AFP

George Clooney ma már úgy látja, hiba volt lecserélni Joe Bident Kamala Harrisre a 2024-es elnökválasztás előtt, pedig az elhivatott demokrata párti színész tavaly júliusban még véleménycikkben harcolt azért, hogy az elnök adja át a helyét valaki másnak.

Al-Fashir elesett, és végleg elszabadult a pokol: másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.

  • Trump éppen nem készül Tomahawk rakétákat adni Zelenszkijnek, viszont a britek újabb Storm Shadow rakétákat adtak át Ukrajnának.
  • Az izraeli hadsereg is elbúcsúzik a kínai autóktól, mert nem tudják garantálni, hogy azok ne gyűjtsenek adatokat.
  • Letartóztatták Izrael volt katonai főügyészét, mert kiszivárogtatott egy palesztin fogoly kínzását bemutató videót.
  • Legalább 37 embert előállítottak Újvidéken a kormányellenes és kormánypárti tüntetők összecsapása után.
  • A holokausztban meggyilkolt hatmillió zsidó közül ötmilliót azonosítottak.

KULTÚRA

Alig másfél évvel a kinevezése után távozott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki más, fontos megbízást kapott, és marad is neki még számos fontos megbízása. Az utódja Zsigmond Gábor lett.

Hankó Balázs és Demeter Szilárd 2025. október 30-án.
Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter a kormányt sejti a Tisza-szimpatizánsok adatainak nyilvánosságra kerülése mögött

A támadás célja szerinte az volt, hogy megakassza a Tisza jelöltállítási folyamatát, de azt módosított formában ugyan, de végigviszik.

Urfi Péter
POLITIKA

Magyar: Menczer Tamás gusztustalan kocsmai balhézása után kaptunk annyi támogató üzenetet, mint ma

A Tisza Párt elnöke szerint a mostani üggyel „az aljas, bukott hatalom” csak még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Benics Márk
POLITIKA

Iványi Gábor: Számítottam arra, hogy vádat fognak majd emelni még a választások előtt, ha ezt kívánja az érdekük

Az ügyészség a lelkész mellett többek között Gurmai Zita, Donáth Anna, Szél Bernadett és Herényi Károly ellen emelt vádat egy 2022. februári NAV-vizsgálat ügyében. „Azt gondolom, hogy ez egy öngól volt, mert nem történt semmilyen bűncselekmény, én fel akartam menni az irodámba, és a NAV-osok voltak azok, akik lökdösődtek és elállták az utamat” – mondja Iványi.

Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

Magyar Péter játszmája a médiával

Hogyan kerülte ki a propaganda csapdáit? Miként épített önálló nyilvánosságot? És miért torpedózza újra és újra a független sajtót? A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Az október 5-ei győztest legyőzte a kihívója a megismételt választáson Tiszaburán, de a vesztes nem nyugszik bele az eredménybe

Fekete Zsigmond nyert, de Vavrik Géza állítja: a megismételt választáson annyi szabálytalanság történt, hogy most ők fognak „óvni”.

Gazda Albert
belföld

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia

Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

Haász János
gazdaság

Karácsony: Január elsejétől összedőlhet az egész kártyavár

A főpolgármester szerint az év végéig pozitívba kellene fordítani a főváros számláját, de erre várhatóan nem lesznek képesek.

Benics Márk
POLITIKA

A piac a Tiszára tesz, most ez is erősítheti a forintot

A K&H vezető elemzője most úgy látja, hogy a Tisza győzelmének jobban örülnének a befektetők, mint a Fidesznek. De bárki is nyer, a választások után komoly kiigazítások kellenek.

Haász János
gazdaság

Rámegy a gíroszosokra a fogyasztóvédelem

Arra gyanakodnak, hogy tán nem mindegyik konyha makulátlan, és a hűtési lánc is meg-megszakad.

Urfi Péter
gasztronómia

Tovább üti a Strabagot Lázár János, a miniszter törvénymódosítással zárná ki a céget a közbeszerzésekből

„Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!”

Gazda Albert
belföld

Eddig 4,88 millió forintba került Lázár János Mercedes luxusbuszának az üzemeltetése

A HVG cikke szerint havi 600 ezer forintra jönnek ki a költségek.

Gazda Albert
belföld

Mészáros és Várkonyi újabb egymilliárdot tolt a Felcsúton építkező cégükbe

Kell is a pénz a nagy beruházáshoz.

Herczeg Márk
gazdaság

Jött a NER, el is megy a Blikk főszerkesztője

Nagy Iván Zsolt mellett Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének a munkája is véget ért.

Herczeg Márk
Média

Az Indamedia 13 milliárd forint hitelt kapott a Mészáros-féle MBH-tól a Blikk megvásárlása előtt

A bank felügyelőbizottsági elnöke Vaszily Miklós, az Indamedia tulajdonosa.

Herczeg Márk
Média

Távozik az Inforádió főszerkesztője 25 év után

Az MCC tavaly szerzett többségi tulajdonrészt a hírrádióban.

Urfi Péter
Média

Ha az Egyesült Államok úgy teszteli a nukleáris fegyvereit, mint a többi atomhatalom, egyelőre nem kell a gombafelhőt lesnünk az ablakból

Atomfegyvert a kilencvenes évek óta csak Észak-Korea tesztelt. A nukleáris töltetet célba juttatni képes eszközök tesztelése más tészta, ezeket amúgy az oroszok, amerikaiak és kínaiak is rendszeresen tesztelik.

Takács Lili
külföld

George Clooney ma már úgy látja, hiba volt lecserélni Joe Bident Kamala Harrisre a 2024-es elnökválasztás előtt

Az elhivatott demokrata párti színész tavaly júliusban még véleménycikkben harcolt azért, hogy az elnök adja át a helyét valaki másnak.

Gazda Albert
külföld

Al-Fashir elesett, és végleg elszabadult a pokol

„Isten kegyelméből sikerült túlélnünk” – mondta az egyik szudáni menekült, aki végignézte, hogyan gyilkolják le városának lakóit a paramilitáris RSF harcosai. Másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.

Bódog Bálint
külföld

Trump most éppen nem készül Tomahawk rakétákat adni Zelenszkijnek

Persze sose lehet tudni, még előfordulhat, hogy megváltozik a véleménye.

Gazda Albert
háború

Újabb Storm Shadow rakétákat adtak át a britek Ukrajnának

Azok után, hogy kiderült, Donald Trump nem hajlandó Tomahawkokkal segíteni Volodimir Zelenszkijt.

Gazda Albert
háború

Az izraeli hadsereg is elbúcsúzik a kínai autóktól, mert nem tudják garantálni, hogy azok ne gyűjtsenek adatokat

Az EU is azért harcol, hogy a kínai autók ne küldjenek haza értékes adatokat, de ezt nehéz ellenőrizni, ezért döntött a csere mellett az IDF.

Urfi Péter
külföld

Letartóztatták Izrael volt katonai főügyészét, mert kiszivárogtatott egy palesztin fogoly kínzását bemutató videót

Jifát Tomer-Jerusalmi a múlt héten mondott le, várhatóan az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják meg.

Benics Márk
külföld

Legalább 37 embert előállítottak Újvidéken a kormányellenes és kormánypárti tüntetők összecsapása után

Közben egy év után újraindult a tanítás az egyetemeken, de az oktatási miniszter szerint újabb blokádokat kísérelhetnek meg.

Herczeg Márk
külföld

A holokausztban meggyilkolt hatmillió zsidó közül ötmilliót azonosítottak

Izraeli kutatók szerint a mesterséges intelligencia segítségével további 250 ezer nevet lehet beazonosítani.

Benics Márk
külföld

„Kiváló feladatot végzett”, megbukott

Alig másfél évvel a kinevezése után távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki más, fontos megbízást kapott, és marad is neki még számos fontos megbízása. Kérdés: meddig?

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Zsigmond Gábor váltja Demeter Szilárdot

A Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke.

Herczeg Márk
KULTÚRA

Borízű hang #244: Mágico González tomahawkja a 14. havi nyugdíj ellen [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! Hol volt a mohácsi csata? Legyen Diáksziget – Winkler újra vállalja. Krasznahorkai vs. vadászati világkliállítás. Orbán tomahawkokat kap Trumptól. Zenebutik Dixivel. Az AI-áttörés: gördeszkázó Hitler.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast