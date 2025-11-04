Eltűnt München ikonikus hulláma

Eltűnt a híres folyami hullám Münchenből – írja a Guardian. Az Eisbach-hullám évtizedekig a szörfösök paradicsoma volt Bajorországban, de a folyó medrének kitakarítása óta nyomtalanul eltűnt.

Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Eisbach („jeges patak”) vízszintjét a múlt héten éves medertisztítás miatt csökkentették. Amikor azonban pénteken újra megnyitották a zsilipkapukat, és a víz ismét megindult, a híres Eisbach-hullám nem alakult ki úgy, mint korábban.

„Teljesen értetlenül állunk előtte. Ott álltam péntek este a parton, a deszkámmal a kezemben, és nem hittem a szememnek”

– mondta Klaus Rudolf szörfös a Stern magazinnak.

Az Eisbach-hullám a müncheni Englischer Garten parkban található, és az 1980-as években vált híressé, amikor néhány bátor szörfös a természetes jelenséget állandó, szörfözhető hullámmá alakította. Azóta a helyszín világhírű látványosság lett, és München egyik legismertebb szimbólumává vált.

„A városvezetés együtt dolgozik a Vízgazdálkodási Hivatallal és a szörfösökkel azon, hogy mielőbb megoldást találjanak, és a híres hullám ismét elérhető legyen” – közölte Dieter Reiter, München polgármestere. A városi illetékesek szerint egyelőre nem tudni pontosan, miért tűnt el a hullám. A karbantartási munkálatok során a munkások eltávolították a hordalékot és az iszapot, valamint ellenőrizték a meder állapotát. A város közleménye szerint „az Eisbach-hullám szerkezetén és partjain semmilyen építési változtatást nem hajtottak végre” a tisztítás alatt, és a hétfői helyszíni vizsgálat nem talált semmilyen sérülést vagy hibát.

Az Eisbach-hullámot a szakértők a világ legnagyobb és legstabilabb városi folyamhullámának tartják, és mára turistalátványossággá vált Bajorország fővárosában. Franz Fasel, a helyi szörfösök szervezetének (IGSM) vezetője júliusban azt mondta, hogy 3000-5000 helyi szörfös használja rendszeresen az Eisbach-hullámot.

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Azt mondta:

„A szörfözés egyszerűen a müncheni életstílus része. Nemcsak a szörfösök számára, hanem a város imázsa szempontjából is.”

Az Eisbach-hullám eltűnése nemcsak technikai rejtély, hanem kulturális veszteség is a müncheniek számára, hiszen a hullám több mint 40 éven át a város szívének lüktetését jelentette. A hatóságok most azt tervezik, hogy több vizet terelnek át az Isar folyóból az Eisbachba, hátha a hullám újra megjelenik.