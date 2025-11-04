Európába tartó félmerülő hajón foglaltak le 1,7 tonna kokaint az Atlanti-óceánon

Kb. 1,7 tonna kokaint foglaltak le a portugál hatóságok az Atlanti-óceánon egy tengeralattjárón, ami Dél-Amerikából Európába tartott – közölte a lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal.

A haditengerészet közreműködésével végrehajtott, El Dorado fedőnevű műveletben a rendőrök lefoglalták a kábítószert, és őrizetbe vették a félmerülő hajón tartózkodó négy venezuelai férfit, akiket Lisszabonba vittek kihallgatásra – jelentette a LUSA portugál állami hírügynökség.

A nyomozást a lisszaboni székhelyű, kábítószerrel foglalkozó tengeri hírszerzési operatív központ (MAOC-N) információira alapozva, az USA és az Egyesült Királyság kábítószer-ellenes hatóságaival együttműködve hajtották végre.

A lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal szerint ez idén a második, dél-amerikai drogkartellek elleni művelet: márciusban az Azori-szigetek közelében egy hasonló, csaknem 7 tonna kokaint szállító hajót állítottak meg portugál és spanyol nyomozók.

Tiszta kokain 2021. december 16-án Hamburgban. Fotó: Christian Charisius/dpa via AFP

A hatóságok szerint a dél-amerikai csempészek egyre gyakrabban használnak részben víz alá merülni képes, saját építésű „narkó-tengeralattjárókat”, amik a víz felszíne alatt haladva nehezen észlelhetők, de a valódi tengeralattjárókkal ellentétben nem képesek teljesen elmerülni.