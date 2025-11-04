Hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsította Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatóját.
Az ügyészség közleménye szerint azzal gyanúsítják Juhászt, hogy az általa kizsákmányolt három nehéz sorsú lányt és élettársát tényleges munkavégzés nélkül, fiktív módon, közalkalmazottként foglalkoztatta a javítóintézetben úgy, hogy többüknek munkaköri leírása sem volt.
Juhász a gyanú szerint kötelességei megszegésével 2023 januárjától legalább 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozott a javítóintézetnek.
A férfit és élettársát korábban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg. A nyomozási bíró mindkettejüket letartóztatta.
A Szőlő utcai üggyel több cikkben foglalkoztunk. Bár az ügyészség szerint az igazgató csak nagykorú lányokkal szemben követett el bűncselekményeket, értesüléseink szerint már 12 évesen behálózta az egyik áldozatát.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.