Hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsította Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatóját.

Az ügyészség közleménye szerint azzal gyanúsítják Juhászt, hogy az általa kizsákmányolt három nehéz sorsú lányt és élettársát tényleges munkavégzés nélkül, fiktív módon, közalkalmazottként foglalkoztatta a javítóintézetben úgy, hogy többüknek munkaköri leírása sem volt.

Juhász Péter Pál Illusztráció: Kiss Bence/444

Juhász a gyanú szerint kötelességei megszegésével 2023 januárjától legalább 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozott a javítóintézetnek.

A férfit és élettársát korábban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg. A nyomozási bíró mindkettejüket letartóztatta.

A Szőlő utcai üggyel több cikkben foglalkoztunk. Bár az ügyészség szerint az igazgató csak nagykorú lányokkal szemben követett el bűncselekményeket, értesüléseink szerint már 12 évesen behálózta az egyik áldozatát.