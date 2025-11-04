Jön a napokig tartó szürkeség

Kezdődik a „hidegpárna” szezonja, láthatáron a ködös időszak – írta az Időkép. A Kárpát-medencébe „beül” a hideg levegő, az AI modellek szerint pedig a hétvégére elkezdhet kialakulni a ködtakaró.

Először éjszaka alakul ki köd, ami egy idő után nappal is megmarad, és jön a több napig tartó szürke, egyhangú, unalmas időjárás.

Pár éve november 5-én így nézett ki Budapest Fotó: TOM KENNEDY/Photo12 via AFP

Kedden viszont még sok lesz a napsütés, érdemi csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, a kora reggeli 7 fokról 13 fokra melegedhet a hőmérséklet.

Szerda reggelre sokfelé képződik pára, köd, rétegfelhőzet, ami helyenként lassan oszlik fel, de az ország nagy részén sok lesz a napsütés. Nyugaton és északnyugatok erősebb lesz a szél. Reggel -3 és +5, napközben 12 és 17 fok várható.

A csütörtök is ilyesmi lesz, annyi eltéréssel, hogy pára és a köd helyenként tartósan megmaradhat, és a ködös tájakon hajnalban akár ónos szitálás is előfordulhat. Aznap 11-17 fok lehet.

Péntek és szombat reggelre is sokfelé képződik pára, köd, ami tartósabban megmaradhat, de lesznek még napos tájak. Hajnalban ködös vagy ónos szitálás előfordulhat, és 10-17 fokra lehet számítani.