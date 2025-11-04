Listázni kezdte a Mandiner a feltört Tisza appból kikerült neveket, Magyar Péter egy Orbán-idézettel reagált

A kormánypárti Mandiner, amely a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs vezette MCC kötelékébe tartozik, listázni kezdte, kik a regisztrált felhasználói a Tisza párt Tisza Világ nevű applikációjának. A Tisza appból „adatszivárgással” – ami akár egy célzott hekkertámadás eredménye is lehetett – több mint kétszázezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. A névsorból szemezgető Mandiner „értesülései szerint” a neten terjedő adatbázisban „számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható”.

A lap természetesen arra is kitér – az app mögött felsejlő ukrán szál sulykolása mellett –, hogy az ügy „drámai gyorsasággal eszkalálódott”, hiszen a néhány héttel ezelőtti tízezres nagyságrendű „adatszivárgás” után most mintegy tízszer több felhasználó adatai kerültek ki. Volt SZDSZ-es és MSZP-s politikusokat, jelenlegi parlamenti képviselőket sorolnak fel az alkalmazás felhasználói között, de felsorolnak olyan közszereplőket is, akikről egyébként is tudott volt, hogy erősen kormánykritikusok.

A Tisza Világ app bemutatása Fotó: Németh Dániel/444

Igazán azonban akkor nyomják fullba a kretént, amikor felsorolják, hogy a független média mely szerkesztőségének milyen munkatársai regisztráltak az appba. Ami egy normális világban normális újságírói törekvés – nyomon követni egy-egy politikai párt aktivitását, látni azt, hogyan működik akár egy zárt Facebook-csoport, akár egy applikáció –, azt a kormánypropagandista Mandiner úgy értelmezi: „jópáran regisztráltak is, hogy mielőbb megkapják az itinert Magyar Pétertől, és ne kommentekben igazítsa helyre őket”. Igen, ezt abban a lapban írták le, amely, ne felejtsük el, a miniszterelnök politikai igazgatójának a felügyelete alatt működik. Miközben egyébként Lentulai Krisztián („Gyermek, apa, patrióta, lemezgyűjtő, football freak. Verbálidióta. A Mandiner munkatársa”) november 2-án arról beszélt: a Mandiner egyik munkatársai is regisztrált, hiszen ez „jól jöhet az ő újságírói munkájához. Kíváncsiságból tesztelte. Ez teljesen normális dolog”.

„Na most tényleg elég volt!” – reagált az úgynevezett adatszivárgási botrányra és a kormánypárti médiában megkezdődött listázásra Magyar Péter. A posztjában azt írja, hogy „Orbánék 17 éve titokban listázzák a magyarokat politikai véleményük alapján”, és azt állítja: ők azok, akik „feltöretik a politikai ellenfelük adatbázisát, majd sopánkodva nemzetbiztonsági vizsgálatot indítanak”, majd ezután „listázzák és telefonon zaklatják a magyarokat az illegálisan megszerzett adatok alapján”. A telefonos zaklatásra példa a Partizán Ruff Bálint-posztja: „Tegnap a Vadhajtások, ma a Magyar Nemzet telefonon, a Mandiner pedig írásban keresett, hogy rajta van a nevem a kiszivárgott adatbázison”.

Mi lesz a következő, kérdezi Magyar, és felsorol néhány lehetőséget is: „kiküldöd éjszaka a fekete autót, tönkreteszed a veled egyet nem értők kisboltját? Fenyegető üzenetet festesz a házuk elé? Kirúgatod a gyereküket az iskolából?” A „rettegő hatalom ámokfutását” is említő posztját egy Orbán-idézettel zárja: „Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.