Magyar Péter: Teljes a káosz az orbáni propagandában

„Egyszerre vádolnak minket azzal, hogy a nemzetközi pénzügyi köröket szolgálnánk ki és azzal, hogy megszüntetnénk a multinacionális cégek túlzott kedvezményeit. Mindkettő természetesen nem lehet igaz”

– reagált Magyar Péter a Facebookon, miután egy banki elemző megszólalása odáig fajult, hogy nemcsak a közmédia nettó hírhamisításának lett áldozata, hanem az ország miniszterelnöke is beleállt.

Orbán Viktor és a közmédia ugyanis azután kezdett el Németh Dáviddal foglalkozni, miután a K&H Bank vezető elemzője egy hétfői háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a piac a Tisza Pártra tesz. Orbán erre reagálva azt írta a Facebookon, hogy:

„egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”

Eközben pedig a közmédia sem unatkozott, ők tételesen meghamisították Németh szavait, miután a banki elemző tett néhány nagyon markáns, a gazdaságpolitikával kapcsolatos kijelentést.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Magyar most arról írt, hogy a valóság ehhez képest az, hogy a Tisza többször is elmondta, hogy gazdaságpolitikájának nyertesei a magyar tulajdonú kis- és középvállalatok és a családi vállalkozások lesznek. Azt írta:

„Orbánék minden lehetséges módon megnehezítették több százezer magyar vállalkozás működését. Ellehetetlenítették a KATA adózást, eltörölték a cégek rezsivédelemét, nem tudják hazahozni a cégek fejlesztéséhez szükséges uniós forrásokat.”

De a párt vezetője szerint a Tisza Párt haza fogja hozni az uniós forrásokat, vállalkozóbarát környezetet alakít ki, és beindítja a gazdaságot. „Mi nem a NER oligarcháit és a multinacionális nagyvállalatokat, hanem a magyar vállalkozásokat és ezzel a magyar munkavállalókat fogjuk támogatni” – tette hozzá.