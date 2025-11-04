Magyar Péter újabb halálos bűne: pulóveres időben pulóverben gereblyézett, a Fidesz államtitkári szinten kezeli a kérdést

Vicces betekintést ad a kormányzati szereplők aktuális mentálhigiénés állapotába Dömötör Csaba államtitkár posztja. Dömötör ebben azzal próbál belekötni Magyar Péterbe, hogy a Tisza elnöke olyan fotót közölt, amin pulóverben gerebélyzi az őszi faleveleket a kertjében.

Sokan vannak ezzel így manapság, gondolná a naiv ember, engem az egyik kertszomszéd azzal szórakoztat napok óta, hogy a háza előtti gyepfelületen szabályos raszteres mintát hoz létre az akkurátusan összegereblyézett levélkupacokból, amiket öt perccel később szétfúj a szél. Egyfajta manadala ez, amit a szomszéd a november elejéhez képest szokatlanul enyhe időben nem kabátban, hanem pulcsiban szokott abszolválni.

De Dömötör Csaba posztjából arra lehet következtetni, hogy egész egyszerűen nincs kínosabb és a miniszterelnöki pozícióra az embert abstart alkalmatlanabbá tevő dolog, mint ingre húzott pulóverben könnyű kerti munkát végezni.

„Amikor a kertben melóztok, ti is ennyire kiöltöztök? Melyik legszebb ingeteket veszitek fel és melyik pulcsival? Szoktatok esetleg nyakkendőt is kötni?”

– ironizál a fideszes ember Johanthan Swiftje, az „EZ NEKED GERBLYÉZÉS?” Krasznahorkai Lászlója. Majd még egyet odabök azzal, hogy:

„S ha először jártok abban az évben a kertben, ti is visztek magatokkal fotóst?"

Touché, annak a pártnak a képviselőjétől különösen, aminek a vezetője a családi karácsonyfa alá is fotóriporteri társaságban szokott érkezni, fő szürke eminenciása pedig az a Rogán Antal, aki a Blikk fotósa előtt kérte meg Cecília asszony kezét.

Jut eszembe, nemrég több év után újra jártam a Parlamentben, ahol kiderült, hogy a fotós páholyban az újságokat és hírügynökségeket képekkel ellátó kollégák számát már meghaladja a fideszes képviselők személyi fotósainak a száma, akik végig egy embert fotóznak.