Minden hétvégén háború – hamarosan a 444-en

- A szomszédban, Ukrajnában negyedik éve zajlik egy teljes körű háború.
- Miközben ebben Magyarország nem vesz részt (se fegyverrel, se katonával), több olyan fiatallal találkoztunk itthon, akik hobbiból, a szabadidejükben játsszák el, milyen lenne átélni a fegyveres konfliktust.
- Van, akit a háborús relikviák iránti gyűjtői szenvedély vezérel, mások egy csapatsport, az airsoft miatt ragadnak fegyvert, de a military téma a főváros éjszakai életébe is beszivárog.
- A 444-nek elmondták, mi vonzza őket a háborús szimulációban, illetve hogy megvédenék-e a hazájukat, ha mindez valósággá válna.
