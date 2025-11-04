Minden hétvégén háború – hamarosan a 444-en

A szomszédban, Ukrajnában negyedik éve zajlik egy teljes körű háború.

Miközben ebben Magyarország nem vesz részt (se fegyverrel, se katonával), több olyan fiatallal találkoztunk itthon, akik hobbiból, a szabadidejükben játsszák el, milyen lenne átélni a fegyveres konfliktust.

Van, akit a háborús relikviák iránti gyűjtői szenvedély vezérel, mások egy csapatsport, az airsoft miatt ragadnak fegyvert, de a military téma a főváros éjszakai életébe is beszivárog.

A 444-nek elmondták, mi vonzza őket a háborús szimulációban, illetve hogy megvédenék-e a hazájukat, ha mindez valósággá válna.

