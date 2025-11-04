Németh kormánypropagandista megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a háza elé videót forgatni, amiben azzal fenyegeti burkoltan, hogy tudja a címét

Németh Balázs propagandista kedden kora délután kitett egy videót az oldalára. A videón azt látjuk, hogy szelfibottal a kezében mászkál valahol az újpalotai lakótelepen. A fölé írt szöveg szerint „a Tisza Párt adatkezelési botrányának egyik áldozatánál” járt, akinek a személyes adatai „már kint lehetnek Ukrajnában”.

Németh a következőt mondja a videóban:

„Az interneten keringő lista szerint ebben a házban is lakik itt a XV. kerületben egy olyan tiszás aktivista, aki gyanútlanul megadta az adatait a Tisza Párt telefonos alkalmazásában. Tudhatja mindenki a nevét, telefonszámát, email címét és egyéb személyes adatait. Ami még nagyobb baj, hogy mindezek az adatok, 200 ezer magyarnak a személyes adatai, kikerülhettek egy háborús országba, Ukrajnába. És az ukránok is tudhatják a nevet, telefonszámot, címet, email címet és még ki tudja, hány adatot. Botrány! A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb adatkezelési botránya.”

A naiv szemlélő meg is lepődhetne, hogy a propagandista ennyire együttérző, hogy áldozatnak titulálja a tiszás politikai ellenfelét és ilyen kedvesen félti az adatait. Bár az egyből szöget üthet a gyanakvóbb szemlélő fejébe, hogy ha valaki ennyire aggódik az adatbiztonságért, akkor miért használt fel egy lopott adatbázist, és miért mutogatja egy áldozat házát.

A háttérsztori azonban egészen más történetet mesél el. Németh ugyanis egy olyan Tisza párti aktivista háza előtt forgatott, aki régóta feltűnően idegesítette, és akiről korábban már több videót is publikált és gúnyos-agresszív tónusban beszélt. Például ezt itt:

A roastolós hangulatú videókba Németh néha a tiszás aktivista videóinak részleteit is bevágta.

Az érintett kedden délután, Németh posztja után nem sokkal, megírta a sztoriját a Redditre, ezzel a felütéssel:

„Németh Balázs OEVK-jában vagyok az egyik TISZA sziget aktivistája, tartalmakat gyártok az FB oldalunkra, és elképesztő nézettséget generálnunk organikusan. Annyira zavarja ez őt, hogy rendszeresen videókban szerepelek nála és próbál hamis vádakkal lejáratni. De ez most szintet lépett! Az oroszokkal közreműködve megszerzett illegális adatokból kilistázta az én adataimat és ebben a videóban, már a házam előtt próbál burkoltan fenyegetni engem, hogy tudja az adataimat.”

A posztoló szerint:

„Elképesztő felháborító, hogy olyan országban élünk ahol a FIDESZ emberei, illegális adatokkal visszaélve, odamennek aktivisták lakásaihoz és burkoltan próbálják megfenyegetni azokat akik szebb jövőt akarnak a hazájuknak.”

Sikerült felvennünk vele a kapcsolatot és Lőrincz Nyék – aki megerősítette, hogy ő írta és rakta ki a Reddit-bejegyzést – a fenyegetőzés ellenére a nevét is vállalta. Azzal az indoklással, hogy :