Nyílt levélben állítja Pikó, Karácsony és Jámbor, hogy a DK és az MSZP a Fideszt segíti a józsefvárosi időközin

A Facebookon is közzétett levelet írt Dobrev Klára DK-elnöknek és Komjáti Imrének, az MSZP vezetőjének Pikó András józsefvárosi polgármester, Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbot András képviselő.

A levél elején felidézik a hétvégi időközi önkormányzati képviselőválasztásra készülő, korábban Pikót támogató Horváth Alexander sztoriját. A következőképpen:

„A Fidesz (…) minden tisztességtelen eszközt bevetett, hogy Horváth Alexandert lejárassa: manipulált videót terjesztettek róla és a rendőrség politikai felhasználásával próbálták megfélemlíteni. Ez azonban nem sikerült, épp a rendőrségi vizsgálat bizonyította, hogy a Horváth Alexander elleni vádak alaptalanok.”

(A helyi képviselő Horváth lemondott, miután a kormánymédia egy állítólag évekkel ezelőtt készült, bizonytalan hitelességű videó alapján drogfogyasztással vádolta meg, de most ismét elindul az emiatt kiírt időközin, mivel végig az ártatlanságát hangoztatta. A lakását október 20-án hat rendőr szállta meg, drogtesztet is végeztek rajta, és bármiféle vád nélkül bevitték, de minden tesztje negatív lett, és meg sem vádolták semmivel.)

Ezután jön a friss levél érdemi része:

„Sajnálattal látjuk, hogy ennek ellenére az Ön pártjának helyi politikusai asszisztálnak a Fidesz lejárató kampányához, és önálló képviselő-jelöltet állítva a Fideszt segítik. Számunkra ez elfogadhatatlan, és meggyőződésünk szerint az Ön pártja számára is haszontalan a kormánypárti jelölt nem is annyira burkolt segítése.”

A három levélíró szerint ez a jelenlegi helyzetben többet visz, mint hoz, és bizonyosan szemben áll a józsefvárosiak érdekével. Éppen ezért „nyomatékosan kérik” a két pártelnököt, hogy pénteken 16 óráig léptessék vissza a jelöltjeiket, vagy: